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9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece İzmir uyumayacak

9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece İzmir uyumayacak
05 Kasım 2022 Cumartesi 12:10

Ölümünün 84. yıl dönümünde İzmir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı nöbetiyle anacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ata’ya Saygı Nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Kasım saat 21.05'ten 10 Kasım sabah 09.05'e kadar sürecek. İsteyen İzmirliler kayıt yaptırarak nöbete katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ölümünün 84. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı nöbeti düzenliyor. Nöbet 9 Kasım saat 21.05'ten 10 Kasım 09.05'e kadar sürecek. Cumhuriyet Meydanı'nda tutulacak nöbet için özel ışıklandırmayla “1938 sonsuzluk sembolü” çizilecek. Sembolün pek çok noktasında ise 30 dakikalık ve bir saatlik dönüşümlerle sabaha kadar saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı nöbetine katılmak isteyenler Kordon'da çadır kurabilecek. Katılımcılara gece boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi lojistik destek sağlayacak. Programa ünlü sanatçılar, yazarlar ve sporcular da katılacak.

Etiketler; #izmir #10 kasım #atatürk #haber
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