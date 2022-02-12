EKRANLARDA DİKKAT ÇEKEN OLAY!
EKRANLARDA DİKKAT ÇEKEN OLAY!
0
PUL BİBERDE HİLEYE DİKKAT!
PUL BİBERDE HİLEYE DİKKAT!
0
KURTARMA EĞİTİMİ GERÇEK OLDU
KURTARMA EĞİTİMİ GERÇEK OLDU
0
HAYDAR DÜMEN'DEN ACI HABER
HAYDAR DÜMEN'DEN ACI HABER
0

9 yaşında ilk kez 'anne' dedi!

9 yaşında ilk kez 'anne' dedi!
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:07

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 3 yaşında otizm tanısı koyulan Oğuzhan Kalkın, 9 yaşında konuşmaya başladı. Oğlu ilk kez 'anne' dediğinde çok duygulandığını belirten Reyhan Kalkın (31), mutluluk gözyaşı döktüğünü söyledi.

Torbalı'nın Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan Reyhan- Mehmet Kalkın çiftinin oğlu Oğuzhan'a 3 yaşındayken otizm teşhisi koyuldu. Oğuzhan, yaşıtlarına göre oturma, emekleme, yürüme gibi gelişim süreçlerini geç tamamladı. Diğer çocukların çıkardığı sesleri hiçbir zaman çıkaramayan Oğuzhan, uzun yıllar özel eğitim aldı. Konuşamadığı için kendini ifade edemeyen Oğuzhan'ın sürekli ağladığını ve giderek hırçınlaştığını dile getiren Reyhan Kalkın, aldığı eğitimlerin ardından yavaş yavaş konuşmaya başlayınca kendisini daha rahat ifade edebildiğini söyledi.

'KONUŞSUN, DİYE YILLARCA GÖZÜNÜN İÇİNE BAKTIM'

Oğuzhan'ın ilk kez geçen ay 'anne' dediğini duyunca çok duygulandığını belirten anne Kalkın, "Oğuzhan doğduğu günden itibaren gözüyle beni takip etmiyordu. 3 yaşında göz teması tamamen kesildi. Otizm teşhisinin konulmasının ardından özel eğitim almaya başladı. Bu yıla kadar hiç konuşmuyordu. 'Anne' ya da 'baba' gibi en basit kelimeleri bile çıkaramıyordu. Ben bu sözleri onun ağzından hiç duymamıştım. Konuşmadığı için hırçındı, sürekli ağlıyordu. Şimdi daha sakin çünkü kendini ifade edebiliyor. Konuşsun, diye yıllarca gözünün içine baktım. İlk kez 'anne' dediğinde sevinçten ağladım çünkü duygulandım. Çok zor süreçler geçirdik. Otizmli çocuk herkesin başına gelebilir. Evlatla sınanmak zor oluyor" dedi.

'OĞUZHAN ZORU BAŞARDI'

Otizmli çocukların sosyal iletişimde zorluklar yaşadığını anlatan dil konuşma terapisti Ümmühan Kurt da başka birine dikkatini yönlendirmede zorlandıkları için dil gecikmeleri olduğunu kaydetti. Oğuzhan ile 1,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Kurt, "Konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarda 0-3 yaşta müdahale önemli. 0-6 yaş grubu ise dil gelişiminde etkin dönemdir. Bundan sonra işler daha da zorlaşır. Büyük yaş grubundaki bir çocuğa müdahale yöntemimiz ile küçük yaş grubundaki bir çocuğa müdahalemiz farklıdır. Yaş büyüdükçe işler daha da zorlaşıyor. Oğuzhan, 9 yaşında ilk kelimelerini konuşarak zoru başardı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #otizm #çocuk #anne
Önceki Haber
Elektrik zammına kızdı, televizyonunu parçaladı
Sonraki Haber
Pul biberde hileyi anlamanın yolu...
Aliağa gemi söküm tesisi çalışanları eylemde
Aliağa gemi söküm tesisi çalışanları eylemde
0
Aliağa Belediyesi arsa satıyor
Aliağa Belediyesi arsa satıyor
0
İzmir'de kaza: Otomobilin çarptığı kişi hayatının kaybetti
İzmir'de kaza: Otomobilin çarptığı kişi hayatının kaybetti
0
İzmir'de İHA'lı operasyon: 236 kişi yakalandı!
İzmir'de İHA'lı operasyon: 236 kişi yakalandı!
0
İzmir'de ekmeğe zam kapıda! Üstelik gramaj da düşecek
İzmir'de ekmeğe zam kapıda! Üstelik gramaj da düşecek
0
İzmir depreminde 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi davası görüldü
İzmir depreminde 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi davası görüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.