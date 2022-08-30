91. İEF ve Terra Madre Anadolu 2022'ye geri sayım başladı

91. İEF ve Terra Madre Anadolu 2022'nin tanıtım toplantısında ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Soyer, fuarın umudu büyüten ve moral veren bir anlam taşıdığını söyledi. Soyer, “İEF’nin çıtasını her yıl daha da yükseltmek için çalışıyoruz. İEF’yi Terra Madre Anadolu ile bu yüzden buluşturmak istedik. Terra Madre'de ilk defa İzmirli markasıyla küçük üreticimizi ihracatçı hale getireceğimiz için de çok gururluyuz” ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir, bu yıl 91. İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF) ile birlikte dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye ev sahipliği yapacak. Kültürpark'ta 2 Eylül'de kapılarını açacak İEF ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Terra Madre Anadolu 2022'nin basın toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Başkan Soyer, "İEF, bir Cumhuriyet mirasıdır ve İktisat Kongresi'nin hemen ertesinde sergi olarak başlamış, panayıra dönmüş ve rahmetli Behçet Uz'un sayesinde de fuara dönüştü. Bütün dünya kentleri EXPO peşinde koşar ama biz 91 yıldır küçük bir EXPO'yu yapmaya devam ediyoruz. 91 yıldır kapılarını kapatmamış, sadece 12 Eylül 1980'de bir gün kapılarını kapatmış; sadece bir gün" dedi.

"ÇITAYI YÜKSELTMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

İEF'e sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Başkan Soyer, "Çıtayı mutlaka geçen yıldan biraz daha yükseğe taşımak mecburiyetindeyiz. Terra Madre ile aslında buluşmayı tam da bu yüzden istedik. Gastronomi kültürle, sağlıkla, küresel iklim kriziyle adeta buluşma noktası. Dünyanın gündeminde gastronomi var... O nedenle aslında 91'inci kez kapılarımızı açarken uluslararası bir gündeme parmağımızı basmış oluyoruz. O nedenle son derece heyecanlıyız. Dünyanın odağında İzmir yerini alıyor, bununla gurur duyuyoruz. İEF, hakikaten sadece bir fuar değil; aynı zamanda sosyalleşme, eğlence, eğitim, inovasyon meydanı. 1971 yılında ilk kez yürüyen merdivenle Türkiye halkı, İzmir'de tanışıyor. İzmir Fuarı her yıl düzenlenirken o yıl Türkiye'ye, dünyaya bir ayna tutuyor. Böyle bir fuara ev sahipliği yapmak o yüzden çok kıymetlidir. Bizler de bunu layığıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hakikaten çok zor günlerden geçiyoruz; küresel krizler, pandemi, savaş. İnsanların moralleri bozuk, umutları kaybolmuş durumda. Bu fuar umudu büyüten ve moral veren bir anlam taşıyor. Bu vesileyle insanlar keyif alacak, aileleriyle güler yüzlü bir gün geçirecekler. Bu kasvet ikliminde bir umut, moral verme arzusundayız. O nedenle bu kadar içeriği zengin bir programla karşınıza çıkıyoruz" diye konuştu.

BU GURURU İLK KEZ İZMİR'DE YAŞAYACAĞIZ

"Başından beri 'Başka Bir Tarım Mümkün' dedik" diyen Soyer sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ben yaştaki arkadaşlarım gayet iyi bilirler, 100 yıl önceki İktisat Kongresi'nden sonra çok önemli kararlar alındı. O kararlar sonrasında işletme ve fabrikalar kuruldu. Uzun yıllar boyunca Türkiye dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen, yerli malı haftalarıyla bilinen bir ülkeydi. Sonra başka bir şey başladı, kısacası politikasız ve tarımın boş kalmasıyla bugün canımızın yandığı bir noktaya geldik. 'Başka Bir Tarım Mümkün' derken küçük üreticiye sahip çıkmak ve ürettiği ürünlerin katma değerini büyütmek için çalışıyoruz. Terra Madre ile de bunun şahikasını gerçekleştirecek ve küçük üreticimizin ürettiklerinin ihracatını gerçekleştireceğiz. Terra Madre'de ilk defa İzmirli markası ile Çoban Haritası vesilesiyle çobanlarımızdan aldığımız sütlerin ilk kez ihracatını gerçekleştireceğiz. Bunun da gururunu ilk kez İzmir'de yaşayacağız."

İZMİR HER ZAMAN BİZE 10 VERDİ

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise "Bu yıl İzmir için çok önemli bir sene. 100'üncü yılda da İEF'in ana sponsoru olmak bizim için çok onurlu bir şey. Biz her zaman 1 verdik İzmir bize 10 verdi. Bundan sonra yine İzmir'in sanatına, kültürüne, sporuna katkı vermeye çalışmaya devam edeceğiz. İEF'in kuruluşun ve kurtuluşun 100'üncü yılında İzmir'e güzellikler katmasını diliyorum" dedi.

"KEYİFLİ BİR SÜREÇ"

Migros Kuzey Ege Bölgesi Direktörü Güneş Fırıldak da "Etkinlik alanındaki mağazamız ile ziyaretçimize hizmet verirken düzenlediğimiz etkinliklerle de keyifli bir süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz. Terra Madre Anadolu İzmir etkinliğini de çok önemli buluyoruz. İzmir'de 6 bin kişiyi aşan bir çalışma grubuyla hizmet veriyoruz. Etkinlik alanında da standımızı ziyaret edebileceğiniz 'Migros Aile' grubumuz var. Ayrıca mesleki kurslar da veriyoruz. Migros Kadın Akademisi projemizle de çalışma hayatına katılan kadınlara desteğimizi sürdürüyoruz. İEF'in keyifli geçmesini diliyor ve herkesi fuarda bizimle olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR İŞ GÜNLERİ

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 8. İzmir İş Günleri 1 - 2 Eylül 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak farklı ülkelerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek. T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir İş Günleri'nde, İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen "TerraMadre Anadolu İzmir 2022"ye paralel olarak "Tarım Ticareti: Dayanıklı Küresel Gıda Tedarik Zincirleri Kurulması" konusu masaya yatırılacak. Delegasyonlar arasında ve bakanlar düzeyindeki iş görüşmeleriyle birçok ticari anlaşmaya imza atılan, Türkiye için uluslararası ticaret platformu niteliğinde olan organizasyonla yeni iş birlikleri, yeni girişimler ve ülkeler arası ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Tarımda dönüşüm, yeşil ve sürdürülebilir tarım, değişen dünyada tarım ve gıdanın geleceği, sürdürülebilir ekseninde tarım ve gıda ticareti ile ürünlerin ihracatı, denizden tarım ticareti lojistiğinde güncel trendler gibi önemli konularla ilgili küresel ve yerel eğilimler hakkında fikir alışverişi yapılacak İzmir İş Günleri'nin çok sayıda ülkeden takip edilmesi bekleniyor.

İZMİRLİLER FUAR KORTEJINDE BULUŞACAK

İzmir Fuarı'nın açılış töreninden önce 2 Eylül Cuma günü saat 19.00'da bir kortej düzenlenecek. Bereket paylaştıkça çoğalacak ve İzmirliler 91. kez İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında buluşacak. Gündoğdu Meydanı'nda başlayacak kortej ile İzmirliler Plevne Bulvarı'nı takip ederek Kültürpark Lozan Kapısı önüne gelecek. Saat 20.00'de de 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir 2022'nin açılış töreni gerçekleştirilecek.

DOLU DOLU MÜZİK PROGRAMI

Fuar boyunca, onlarca konser, tiyatro, yarışma, sportif faaliyetler gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Fuar ziyaretçileri, eylül akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için Fuar konserlerinde buluşacak. Uzun yıllardır Fuar'ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri'nde günün yorgunluğunu atan ziyaretçiler, Rockand Rap Sahnesi ve MogamboGeceleri'nde ise doyasıya eğlenecek.

Çim Sahnesi'nde; 2 Eylül'de Hadise, 3 Eylül'de Gülşen, 4 Eylül'de Özcan Deniz, 5 Eylül'de Bülent Ersoy, 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konser ve 11 Eylül'de de Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00'de başlayacak.

Kültürpark 3 No'lu Hol önünde 3 Eylül'de başlayacak Rockand Rap Sahnesi de sırasıyla Köfn, Patron, Perdenin Ardındakiler, Sena Şener, LilZey, Pentagram, Can Gox ile Anıl Piyancı ve Contra'yı müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.30 olacak.

Mogambo'da da 2 Eylül'de Cem Adrian, 3 Eylül'de Fatih Erkoç, 4 Eylül'de Ceylan Ertem, 5 Eylül'de Birsen Tezer, 6 Eylül'de Ibis Maria, 7 Eylül'de Mirkelam, 8 Eylül'de Öykü Gürman ve 10 Eylül'de Buzuki Orhan sahne alacak. 21.30'da başlayacak ve 3 Eylül'den itibaren Ezgi Bıcılı'nın ön grup olarak sahne alacağı MogamboGeceleri'nin biletlerinin satışı ief.izfas.com.tr adresinden yapılacak.

AÇIK HAVA TİYATROSU HEM GÖSTERİLERE HEM BÜYÜK FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde3 Eylül'de Doğu Demirkol, 4 Eylül'deDoğru Koca Nasıl Seçilir isimli gösterisiyle Yasemin Sakallıoğlu, 5 Eylül'de Meksika Açmazı, 6 Eylül'de ise Armağan Çağlayan "Size Anlatacaklarım Var" gösterisi yer alacak. Bilişim ve girişimciliğe yatırım yapan ve bu kapsamda birçok etkinlik düzenleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, Açık Hava Tiyatrosu'nda oyun dünyasının önemli etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Yılın en iyi League of Legends takımının belirleneceği Türkiye Büyük Finali 2022, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek. Türkiye Büyük Finali ilk kez İstanbul'dan farklı bir şehirde taraftarla buluşurken 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Riot Games iş birliğiyle özel bir League of Legends 10. Yıl Festivali de gerçekleştirilecek. Açık Hava Tiyatrosu Etkinlikleri ve LOL Türkiye Büyük Finali 2022 biletlerinin satışı ief.izfas.com.tr adresinden yapılacak.

BAŞKAN SOYER'DEN BAHÇELİ'NİN AFİŞ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Barışın İkinci Yüzyılı" afişiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Biz tam bağımsızlık için mücadele ederken, kuracağımız barış kimse tarafından bozulamasın' sözünden yola çıktık. Biz eğer burnumuzun dibinde Suriye'de, Irak'ta insanlar birbirinin boğazını keserken İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde barış içinde yaşıyorsak bunu bu vizyona, öngörüye borçluyuz. Bizim en çok sahip çıkmamız gereken mirasıdır Atatürk'ün, barış. Dünyanın en büyük barış insanıdır Atatürk. Biz barışın zaferi olarak kutluyoruz. Barışla zafer birbiriyle çelişen şeyler değil. Birinin yerine öbürünü ikame etmek kalkarsanız yanlış olur. Bunu inkar etmek mümkün mü, büyük bir zafer kazandık. Mustafa Kemal Atatürk bunu barış için yaptığını söylüyor. Hatay'da 1931 yılında diyor ki 'savaş eğer meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa suçtur. Biz ancak ve ancak öldürmek isteyenlere karşı ölmemek için savaşırız.' Türkiye'nin bu siyasal ikliminde her sözcükten cümleden icraattan bir kutuplaştırma, ayrıştırma siyaseti üretmeye çalışanlara çok üzülüyorum. Yüz yıl sonra geldiğimiz nokta bu olmamalıydı. Bu çok üzücü. Umudum çok büyük. Biz bu siyasal iklimi yaşarken geleceğin siyasal iklimini de İzmir'den kuracağız" dedi.