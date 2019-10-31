95 kaçak göçmen kurtarıldı

Seferihisar ve Çeşme açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta 95 göçmen kurtarıldı. Seferihisar ilçesi Özdere Burnu açıklarında geçen salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 04.47'de, bir lastik bot tespit etti.

95 kaçak göçmen kurtarıldı
31 Ekim 2019 Perşembe 11:59

Durdurulan lastik botta 20'si Kongo, 17'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 4'ü Mısır ve 3'ü Togo uyruklu olmak üzere 44 göçmen kurtarıldı. 29'u erkek, 13'ü kadın ve 2'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün Sahil Güvenlik botu, saat 07.30'da, Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot daha tespit etti. Durdurulan lastik botta 45'i Suriye, 4'ü Somali ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere 51 göçmen kurtarıldı. 21'i erkek, 9'u kadın ve 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Her iki ilçede kurtarılan toplam 95 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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