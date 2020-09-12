AA muhabirinin mutlu günü

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Tezcan Ekizler, Nazlı Kestane ile hayatını birleştirdi.

AA muhabirinin mutlu günü
12 Eylül 2020 Cumartesi 10:39

Balçova ilçesinde yapılan düğünde çiftin nikahını Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kıydı. Kestane ve Ekizler çiftinin nikah şahitliğini ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal’ın da aralarında bulunduğu 8 davetli yaptı.

Genç çifte evlilik cüzdanını da Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan verdi. Düğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında davetliler maske taktı. Sosyal mesafe kuralına da dikkat edilen düğüne çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

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