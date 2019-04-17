ABD'de yarışacaklar

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü öğrencileri, her yıl dünya genelinde binlerce çocuk ve genç bilim kahramanını buluşturan 'First Lego League' turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek. Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle Amerika'ya gidecek ekip, yolculuk öncesinde Başkan Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ekibe tam destek veren Tugay "Sizinle gurur duyuyoruz. Daima yanınızdayız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü bünyesinde kurulan 'Nullius in Verba' takımı, First Lego League (Bilim Kahramanları Buluşuyor) kapsamında elde ettikleri İzmir şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliğinin ardından, uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde, 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın katılımcıları arasındaki iki Türk ekipten biri olan Karşıyakalı öğrenciler, organizasyon öncesinde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın konuğu oldu.

45 ülkeden 108 takım

First Lego League turnuvasının bu yıl 'INTO ORBIT: Uzay Serüveni' temasıyla düzenlendiğini anlatan öğrenciler, Europaraterraforming başlıklı projelerini ve tasarladıkları robotu tanıttı. 45 ülkeden 108 takımın katılacağı turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen ekip, destekleri için de Başkan Tugay'a teşekkür etti. Takımda yer alan öğrenciler Devran Oktay, Nisa Gömengil, Zeynep Ece Kuşçu, Özden Metin ve Havvanur Kaplan ile eğitmenleri Berkan Camgöz ve Ahmet Atan, ziyaretin ertesi gününde, Karşıyaka Belediyesi ve sponsorların katkılarıyla ABD'nin Houston şehrine gitti.

Tugay'dan tam destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Gösterdikleri başarılarla Karşıyakamızın gururu olan öğrencilerimizi ve eğitmenlerini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de hem kentimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu turnuvaya katılmaya hak kazanmış olmaları dahi çok önemli ve değerli. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman destekçileri olacağız" dedi.