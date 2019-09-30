ABD'deki 60 yılını yazdı

Yaşamını Amerika'da sürdüren İzmirli Makine Yüksek Mühendisi Dr. Özcan Tuncel'in 'Bir başka göçmen hikayesi: Amerika'ya ilk geldiğimde' adını verdiği kitabı yayımlandı.

Dr. Tuncel, Meşe Kitaplığı'nca yayımlanan, 288 sayfadan oluşan öz yaşam öyküsü kitabını Yakın Kitabevi'nde imzaladı. Dr. Özcan Tuncel'i imza gününde eşi İlkay Tuncel, ailesi ve yakınlarının yanı sıra yakın dostları Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak ve eşi Pervin Baysak da yalnız bırakmadı.

Sümerbank bursu

'Bir başka göçmen hikayesi: Amerika'ya ilk geldiğimde' kitabında İzmirli yoksul bir ailenin başarılı ve çalışkan çocuğu Özcan Tuncel'in Alsancak'ta, 1457 Sokak'ta başlayan ve 60 yılı aşkın süre Amerika'da geçen yaşam öyküsü anlatılıyor. Amerika'da zorlu bir eğitim sürecinden sonra dünyanın en önemli firmalarından General Electric'te çalışan ilk Türk mühendis olan Tuncel, aynı firmada tam 40 yıl süren ve Jet Motorları Araştırma Bölüm Başkanlığı'na kadar yükselen meslek yaşamıyla özel yaşamından, anılarından kesitler sunuyor.Kitapta, Sümerbank bursuyla gittiği Amerika'da 65 yıldır yaşayan Makine Yüksek Mühendisi Dr. Özcan Tuncel'e TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin 2016 yılında 'Örnek Kıdemli Vatandaş' ödülünü getiren sosyal etkinlikleri de yer buluyor.