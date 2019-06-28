ABD Ticaret Müsteşarlığının İZTO'daki yeni ofisi açıldı

İzmir'de faaliyet gösteren ABD Ticaret Müsteşarlığının yeni ofisi İzmir Ticaret Odasında açıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, "Türk ve Amerika ilişkileri son derece özel. Bu çerçevede İzmir kenti de son derece önemli rol oynuyor." dedi.

Odada gerçekleştirilen açılış töreninde, kurdeleyi Hovenier, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi William Czajkowski, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu kesti.

ABD Ticaret Müsteşarlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ofisleri aracılığıyla şirketler arası görüşmeler, tanıtım, pazar araştırması ve ABD’de yatırım yapmayı arzu eden Türk firmalarına yardım sağlanması gibi hizmetler sunuyor. ABD Konsolosluk Temsilciliğinin faaliyetleri yaz sonuna doğru başlayacak.

Açılıştan sonra ABD Bağımsızlık Günü'nün 243. yıl dönümü dolayısıyla kokteyl düzenlendi.

Hovenier kokteylde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türk ve Amerika ilişkileri son derece özel. Bu çerçevede İzmir kenti de son derece önemli rol oynuyor. Esas itibarıyla ABD, ilk ticareti 1811'de İzmir’de başlattı. Diplomatik ilişkiler ise bundan 20 sene sonra başlamıştı ve 1927’de resmi bir hal almıştı. Ondan bu yana da her yıl sizlerle Bağımsızlık Günü'nü kutlamaktan çok mutluyuz. Amerika'nın son derece önemli ticaret ofisinin bu binada görev yapacak olması çok güzel." diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri ile hem küresel ölçekte hem de ikili düzeyde çok yoğun ticari ve siyasi ilişkileri olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası olarak ABD Büyükelçiliği ve Ticaret Müsteşarlığı ile çok yakın ilişki içinde olduklarını dile getiren Özgener, şunları kaydetti:

"Birlikte çok verimli toplantılar, etkinlikler düzenledik. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmek için çalıştık. Şu anda burada bulunan pek çok değerli insan, bu işbirliğini geliştirmek için büyük çabalar harcadı. Bugün öğle saatlerinde, ülkemizde ve İzmir'de faaliyet gösteren önemli ABD menşeli firmaların temsilcileriyle ticaret müsteşarımız ve AmCham Turkey ile odamızda bir toplantı düzenledik. Amaç aynı, iki ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye çıkarabilmek. İzmir'in güvenli yatırım ve işbirliği ortamı, yeni ortaklıklar için ihtiyaç duyduğumuz zemini bizlere rahatlıkla sunuyor.

Amerikalı dostlarıma şunu demek istiyorum; gelin, bunları birlikte değerlendirelim. İzmir’e daha fazla sektörel heyetler getirin; birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim. Kentimizin sahip olduğu coğrafi ve demografik avantajlarından faydalanarak fuarlar düzenleyelim. Biz, bu kentteki daimi partneriniz olarak ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm Amerikalı dostlarımızın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İngilizce yaptığı konuşmasında, bugünün yeni bir başlangıca işaret ettiğini dile getirerek, ABD Ticaret Müsteşarlığının yeni ofisini İzmir Ticaret Odasında açtıklarını belirtti.