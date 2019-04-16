Abdül Batur: Birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ı ağırlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, "Tarihi yapılar dışında 50-60 yaşında eski binalar var. Bunları en kısa sürede dönüştüreceğiz" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, oda yönetim kurulu ile birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinde konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Yorgancılar, "Belediye başkanlarının, seçildikten sonra belediyeyi tanımaları ve işe nereden başlayacaklarını tespit etmeleri, bir süre kaybı oluşturuyor. Abdül Başkan'ın böyle bir sorunu yok. Abdül Batur'un tecrübeli ve belediyeciliğe tamamına hâkim bir yapısı var. Abdül Batur benim yaklaşık 25, 30 senelik arkadaşım, dostum. Konak Belediye Başkanı olarak seçilmenden dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Her zaman yanındayız. Biz Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak belediyelerle her zaman iş birliği içerisinde ve iç içe olduk. Biz oda olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

20 yıllık tecrübe

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak için yapacak çok işimiz var. Öncelikle Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve oda yönetim kuruluna nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Seçim sürecinde de sizlere bir ziyaret gerçekleştirmiştik. O zaman da bize olan desteğinizi belirtmiştiniz. Narlıdere'de 20 senelik belediyecilik tecrübemizden sonra yeni bir heyecanla Konak'ta hiç ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 54 günlük seçim kampanyası sürecinde hemen hemen Konak'ın tamamına ulaştım. Herkesle el sıkıştım, dertlerini, isteklerini dinledim. Konak için tespitim şu... Tarihi değerler ve tarihi misyonu olan mahalleler dışında kentin çok eskidiği, 50, 60 yıllık binaların olduğu bölgeler mevcut. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Narlıdere'de yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının Konak için de uygulanması için bizi görevlendirdi. Konak'ta gerekli tespitleri yaparak, süratle çalışmalara başlayacağız. Ayakları yere basan planlamalar ile vatandaşlarımızın asla mağdur olamayacağı kentsel dönüşüm çalışmaları için harekete geçeceğiz. En önemli çalışmamız kentsel dönüşüm olacak" dedi.

Kemeraltı'nın önemi fazla

Bir diğer öncelikli çalışmalarının ise Kemeraltı, Basmane, Agora ve bu tarihi bölgelerdeki tarihi değerlerin ortaya çıkarılması ile ilgili çalışmalar olduğunu belirten Başkan Batur, "TARKEM ile işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Konak Belediyesi, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve iş dünyasının ortak olduğu TARKEM çalışmalarının yanında ve destekçisi olacağız. Kemeraltı için UNESCO Dünya Mirası listesine yapılan başvuru neticesinde kabul edildiğinde biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Daha güzel işleri gerçekleştirebilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak'ın yapılacak çalışmalarda yan yana olması lazım. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le omuz omuza çalışacağız. Daha önceden tespit ettiğimiz bazı bölgelerde küçük dokunuşlarla çözülebilecek bazı sorunlar var. Ufak parklar, çocuk oyun alanları, kamulaştırma ile hızlı bir şekilde çözeceğimiz çalışmalarımız var. Bu sorunların çözümlerine süratle başlayacağız. Hedefimiz daha temiz bir Konak. Alsancak, Güzelyalı gibi yerleşimin daha düzenli olduğu bölgelerde ise trafik ve temizlik sorunları geliyor. Özellikle temizlik konusunda radikal kararlar alarak hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağız. Roman mahallelerimizde çok büyük sıkıntılar var. Bunların çözümleri için bazı çalışmalar başlatacağız. Roman Kültür Merkezi için bir girişim mevcuttu ve bunun için geçen cuma ihalesini gerçekleştirdik. Süratle bu merkezi tamamlayarak, çocukların eğitimi ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Benim roman mahallelerinde tespit ettiğim en büyük sıkıntı eğitim. Daha sonra iş ve aş. Diğer büyük sorun ise mesken sorunu. Bunların asılması noktasında çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.