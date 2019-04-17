Abdül Batur'dan amatöre destek

Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği'ne üye kulüp başkanları Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Şerif Demir ve kulüp başkanları, Abdül Batur'u Konak Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederken, sporun içinden gelen bir başkan olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Konak'ta Amatör Lig'de mücadele veren takımların başkanları, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a bir tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Amatör sporun sorunlarını kulüp başkanlarından dinleyen Batur, "Seçimlerden önce de sizlerle bir araya gelerek kulüplerle ilgili sıkıntıların çözüme ulaştırılması konularında görüşmüştük. Bana aktardığınız tüm bilgiler, talepler sıkıntılar bende mevcut, elimde duruyor. Amatör spor kulüplerinin içinde bulunduğu sıkıntıları benden iyi kimse bilemez. Ben yıllarca futbol oynadım ve yöneticilik yaptım. Sporun içinden biriyim. Bizim zamanımızda belediyelerin bu yardımları da yoktu. Şimdi Konak'ta sporun dilinden anlayan bir başkan var. Spor, gençlerimizin daha çok içinde görmek istediğimiz bir alan. Her çocuk ve genç mutlaka sporun bir dalı ile uğraşmalı. Amatör ruhla yapılan, gönülden yapılan sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Gereken tüm desteği sizlere sunacağız. En çok dile getirilen dernek binası ve spor tesisi ile ilgili çalışmaları yapabilmek için yer tespiti gerekiyor. Neler yapabileceğimize, spora uygun alanlar olup olmadığına ve nerede daha sağlıklı ve verimli spor alanları oluşturabiliriz diye incelememiz gerekiyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrara bir araya gelerek, sizlere neler verebileceğimizi tekrar gözden geçireceğiz. Amatör spor kulüplerimizin yaşatılması için gereken desteği vereceğiz. İmkanlarımız çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlarla sizlere destek olacağız" dedi.