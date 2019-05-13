Abdül Batur'dan glutensiz ekmek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Dünya Çölyak Günü' nedeniyle Çölyak hastalığına farkındalığı artırmak adına, Konak Mutfak'ta düzenlenen Glutensiz Çölyak Atölyesi'nin söyleşisine katıldı. Başkan Batur, söyleşinin ardından hastalarla birlikte, kendi elleriyle glutensiz ekmek yaptı.

Konak Belediyesi, Dokuz Eylül Rotaract Kulübü ve Ege Çölyakla Yaşam Derneği işbirliğinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde, hastalık hakkında bilgiler veren proje sorumlusu Eczacı Nuray Karataş, "Çölyak, tanı alana kadar hastalık, tanı aldıktan sonra da bir yaşam tarzı" dedi. Çölyak'ı, 'genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan ve suda erimeyen gluten isimli proteine karşı bağırsaklarda oluşan duyarlılık, bir tür bağırsak alerjisi' olarak tanımlayan Karataş, hastalığın her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biri olduğunu söyledi.

Desteğimiz sürecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çölyak hastalığının başka hastalıklarla karıştırılması ve teşhisin geç konmaması adına tıbbın bundan sonra yapacağı önemli çalışmalardan birisi olacağına dikkat çekerek, çölyak hastaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek çıkartılmaya devam edildiğini de hatırlattı. Batur, "Konak Belediyesi bu tür farkındalık yaratacak konularda her zaman vatandaşıyla bir arada. Burada yapacağımız şey, medya yoluyla en azından teşhis aşamasında noktayı işaret etmek ve elimizden geldiği kadarıyla da hastalığın tanıtımını yapmak olacak. Sizin bu çalışmanızdan mutlu oldum. Birlikte güzel işler yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Projeye, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri de destek verdi.

Dernek üyesi 450 çölyak hastası var

Ege Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı İlknur Nerede de derneklerine üye yaklaşık 450 kişi olduğunu ancak İzmir çevresinde bu sayının bin kişi olarak tahmin edildiğini söyledi. Nerede, ülkemizde ise 250 bin ila 750 bin arasında çölyak hastası olduğunun tahmin edildiğini ifade etti. İlknur Nerede, Başkan Batur ve çölyak hastaları adına farkındalık projesine destek veren herkese teşekkür etti.

Erken tanı önemli

Proje sorumlusu Eczacı Nuray Karataş, "Belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Erken osteoporoz, kansızlık, teşhis edilmemiş laktoz alerjisi gibi hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğinden karıştırılabilir. Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır. Bağırsaklarda düzleşme oluyor ve bu nedenle besinlerden bağırsaklarda yeterince emilim olmuyor. Önemli olan erken tanı. Tanı ne kadar erken konursa gluten nedeniyle bağırsaklarda oluşan düzleşme o kadar erken normale dönüyor. Bulaşıcı değil ve tedavisi için herhengi bir ilaç bulunmuyor. Bu hastalığın tek tedavisi ömür boyu glutensiz gıda tüketimi" diyerek hem hastalığın boyutuna hem de erken tanı ve beslenmenin önemine dikkat çekti.