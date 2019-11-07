Abdül Batur 'En Roman Dostu' Belediye Başkanı seçildi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye'nin "En Roman Dostu Belediye Başkanı" olarak seçildi, ödülü Brüksel'de verilecek.

Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından verilen "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un oldu.

Roman vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği hizmetleri nedeniyle seçilen Başkan Batur'a ödülün Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törenle verileceği açıklandı. Batur, 18 -20 Kasım tarihleri arasında Brüksel'e davet edildi. Sıfır Ayrımcılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elmas Arus, Başkan Batur'un Romanlara yönelik yürüttüğü çalışmaları gelecekte de geliştirerek sürdüreceğine yürekten inandıklarını ifade etti.

Tepecik'e kültür merkezi

Konak'ın, Roman nüfusunun "en fazla sayıda bir arada" yaşadığı yerlerin başında geldiğine dikkat çeken Başkan Abdül Batur ise "Konak'ın çok kültürlü yapısındaki en renkli dokulardan biri de Roman hemşehrilerimizdir. Biz karşı karşıya oldukları sorunları biliyor ve çözüm için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın gelişime destek olmak bizim için çok önemli. Tepecik'te kurduğumuz Engelsiz Yaşam Köyü içinde bir kreşimiz olacak; çocuklarımızın eğitimine destek olacağız. Kadınlarımızın da kendi ayakları üzerinde durmalarını istiyoruz. Onları üretime, iş hayatına kooperatiflerle çekeceğiz. Tepecik'teki tarihi bir binamızı da Roman Kültür Merkezi haline getiriyoruz ve burada da çok güzel çalışmalar yapacağız. Roman hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

İlki geçen yıl verildi

Sıfır Ayrımcılık Derneği, içinde bulunduğu Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi'yle işbirliği halinde yürütülen Roman Sivil Toplum Örgütleri Projesi kapsamında, Türkiye'nin En Roman Dostu Belediye Başkanı'nı seçmeye geçen yıl başladı. Ödül 2018'de İstanbul Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Samsun Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in oldu.