Abdül Batur: Konak'ta birlik olduk

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan ayının küskünlüklerin bittiği, barışın geldiği bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Birlikte Konak, diyerek yola çıkmıştık ve bundan sonra da hep birlikte olacağız. Konak'ta birlikte neler yapılacağını, hep birlikte göstereceğiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin her akşam ilçenin farklı bölgelerinde kurduğu Ramazan sofrası bu kez de Ferahlı ve 26 Ağustos mahalleleri sakinlerini bir araya getirdi. Vasıf Çınar İlköğretim Okulu'nun bahçesinde düzenlenen yemekte hemşehrileriyle buluşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan ayının küskünlüklerin bittiği, barışın geldiği bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Her akşam kurduğumuz iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Birlikte Konak, diyerek yola çıkmıştık ve bundan sonra da hep birlikte olacağız. Konak'ta birlikte neler yapılacağını, hep birlikte göstereceğiz. Şehrimizde güzel işler yapacağız. Sizlerin seçim sürecinde bizlerden istediğiniz çalışmaları programlıyoruz. Mahallelerimizde yapılan çalışmaları muhtarlarımızla, burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

Gece gündüz çalışacağız

Hemşehrilerine seslenerek, 31 Mart Yerel Seçimlerinde verilen desteğe teşekkür eden Batur, "Önemli bir oy oranıyla belediye başkanı olduk. Sizlerin bu güvenine, desteğine layık olmak için gece gündüz çalışacağız ve Konak'ı layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız" dedi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine de işaret eden Batur, şöyle konuştu: "23 Haziran'da seçimlerini aldığımızda, baharın sonunda yaz gelecek. Ekrem İmamoğlu'na buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz. Hak, hukuk ve adalet diyoruz. 23 Haziran'da hak, hukuk ve adalet de test edilecek. Halkın oylarıyla göreve getirildiği halde mazbatası alınan, 17 gün oturduğu koltuktan indirilen Sayın Ekrem İmamoğlu hakkını söke söke söke alacak; biz buna inanıyoruz. Buradan ona selam olsun...".

Keyifli saatler

Ferahlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Çolaklar, 26 Ağustos Mahallesi Muhtarı Şerife Gökgör, Konak Belediyesi meclis üyeleri ile CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun da katıldığı yemekte Ramazan şerbeti dağıtıldı, çocuklara pamuk şeker ve macun ikram edildi. Mahalle sakinleri iftar yemeğinin ardından düzenlenen geleneksel Türk tiyatrosu gösterilerinde keyifli anlar geçirdi.