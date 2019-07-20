Adalet yürüyüşü başlangıç oldu

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, “El ele birlikte mücadele etme zamanıdır” dedi.

CHP Karabağlar İlçe Danışma Kurulu Bozyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkan Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Kani Beko, Bedri Serter, Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, belediye meclis üyeleri, demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de katıldığı danışma kuruluna partililer büyük ilgi gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, 31 Mart seçimlerinin Türkiye’de değişim talebinin somut göstergesi olduğunu belirterek, “31Mart’taki toplumsal itirazın işaret fişeği aslında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 435 kilometre kat ederek gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’dür. Süreç içerisinde artan özgüven sayesinde partimizin öncülüğündeki demokrasi güçleri 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde büyük başarı kazanmıştır. Kazanılan başarının sürekliliğinin sağlanması, içinde bulunduğumuz koşulların doğru değerlendirilmesine ve bundan sonraki yapacaklarımızın belirlenmesine bağlıdır” dedi.

Yıldız, bu dönemde Karabağlar İlçe Örgütü olarak Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’yle uyumlu bir çalışma sergilediklerini ifade ederek, “31 Mart’ta yüzde 54 oyla nüfusu yüz binin üzerinde olan ilçeler arasında oyunu en çok arttıran beşinci ilçe olduk. Bu başarı elbette en sade üyesinden yöneticisine kadar siz partili yoldaşlarımındır. Büyük özveri göstererek ev ev dolaşan gençlerimize, kadınlarımıza, emeklilerimize, emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Demokrasi vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sözlerine işaret eden Yıldız, “Şimdi asıl görevimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun belirttiği gibi aramızdaki kırgınlıkları kaldırarak el ele tutuşup mücadele etmektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden çağdaş uygarlık yoluna sokmak, katılımcı demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız” sözlerine yer verdi.

Yıldız’ın konuşmasının ardından katılımcılar söz alarak eleştiri ve önerilerini aktardı. İlçe Başkanı Yıldız, herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği, eleştirilerini ortaya koyduğu bir danışma kurulu gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.