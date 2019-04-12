ADEYK; En İyi İzmir İngilizce Kursu Seçeneği

Dil eğitimi sürecinde bireylerin kendilerini yeterli hissedebilmeleri ve öğrendikleri her yeni bilgiyi pratik olarak uygulayabilmeleri oldukça önemlidir.

Eğer bireyler bunu yapmaya düzenli olarak şans bulabilirlerse, dil öğrenme süreçleri hızlanır ve dili kalabalık bir ortamda kullanabilme konusunda kendilerine güvenleri artar. Bu durum ise hem kişisel gelişim hem de yeni yabancı dil öğrenme konusunda çok önemlidir. Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları, diğer İzmir İngilizce kursu alternatiflerinden farklı olarak, dil öğrenme sürecinin sadece mekanik boyutu ile değil, aynı zamanda psikolojik boyutu ile de ilgileniyor. Dil öğrenme sürecini pürüzsüz ve sorunsuz olarak atlatabilmenizi sağlamak amacı ile sizlere tüm gerekli koşulları sağlarken, aynı zamanda kaliteli eğitim materyalleri ile süreci destekliyor.

İzmir İngilizce kursu şubeleri ile sizlere üç farklı noktada hizmet vermekte olan Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları’na ait İzmir İngilizce kursu şubeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Balçova Şubesi

Çiğli Şubesi

Bornova Şubesi

Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları, öğrenci ve öğrenme odaklı kaliteli dil eğitimi fırsatını tüm İzmir’e sunmak için her geçen gün daha çok çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda alanına son derece hakim eğitmenler ve evrensel kalitesi kanıtlanmış kaynaklar ile kaliteli dil eğitiminin vazgeçilmez adresi haline geliyor. İşte Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları ile ilgili eğitiminizi yakından ilgilendirecek birkaç temel bilgi:

Eğitmen kadrosu içerisinde Amerikalı ve Kanadalı olmak üzere, ana dili İngilizce olan eğitmenler de bulunmaktadır. Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları, pek çok İzmir İngilizce kursu alternatifinde bulamayacağınız bu özellik sayesinde sizlerle kültürel olarak da bir İngilizce eğitim süreci deneyimlemeyi amaçlıyor.

Kurumda aldığınız eğitimde kullanacağınız kaynaklar, dil bilimcileri tarafından onaylanmış kaliteli kaynaklardır. İzmir İngilizce kursu olarak hizmet veren diğer kurumlardan farklı olarak çağı yakalama ve modern eğitim verme konusunda oldukça hassas davranan Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları, dil öğretmenin güncel olmayı gerektirdiğine inanıyor.

Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları Öğrenci Hak ve Avantajları

Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları’nda aldığınız eğitim süresince tanınan bazı haklar, bu süreçte verimliliğinizi ve motivasyonunuzu yükseltecektir. İşte öğrenci odaklı eğitimin bir uzantısı olarak Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları öğrencilerine tanınan fırsatlar:

Sınırsız Telafi Hakkı

Kur Dondurma Hakkı

Ücretsiz Kur Tekrarı Hakkı

İkinci Dile Yüzde 80 İndiirm Avantajı

Yüzde 100 Konuşma Garantisi

İzmir İngilizce kursu arayışlarınıza Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları ile son verin, kaliteli dil eğitiminin ayrıcalığını yaşayın!