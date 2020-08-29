İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, 30 Ağustos zaferine giden yolu Vasıf Çınar Bulvarı'nda ziyarete açacağı “Adım Adım Zafere" sergisiyle hatırlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Adım Adım Zafere" sergisini ziyarete açacak. Sergi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922’ye kadar yaşananları tarihsel belgeler, görseller, haritalar ve gazete haberleri ile anlatacak.

Serginin ilk bölümünde Mondros Ateşkes Antlaşması ile 26 Ağustos 1922 sürecine, ikinci bölümünde Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos 1922 ile İzmir'in kurtulduğu 9 Eylül 1922 arasındaki 15 güne, son bölümünde ise İzmir ve ulusal basında yer alan Zafer Bayramı kutlamalarının haberlerine yer verilecek. Açık hava sergisi 30 Ağustos Pazar gününden itibaren 1 ay boyunca Vasıf Çınar Bulvarı'nda gezilebilecek.

Başkan Soyer'den zafer paylaşımları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesaplarından #Dumlupınardanİzmire etiketiyle 26 Ağustos’tan İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’e kadar yaşanan önemli gelişmeleri aktarıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kişisel sosyal medya hesaplarında Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos 1922 tarihinden İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922’ye kadar yaşanan gelişmeleri aktarıyor. #Dumlupınardanİzmire etiketiyle paylaşılan içerikler, İzmir’in bağımsızlığa kavuştuğu güne kadarki önemli gelişmeleri içeriyor. Büyük zafere giden her günü kapsayan sosyal medya içerikleri için gün gün video ve görsel içerik paylaşımı yapılıyor.

İlk paylaşım

Sosyal medya çalışmasında 98 yıl önce yaşananlarla eş zamanlı hareket edilmesine özen gösteriliyor. #Dumlupınardanİzmire etiketiyle süren çalışmanın ilk paylaşımı da Büyük Taarruz’un başladığı saat 04.30’da yapıldı. Video içerik olarak yapılan paylaşım sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun beğeni topladı.