Adım atmadan kulaç atan bebekler Waterbabies’de buluşuyor!

Bebeklerde doğuştan gelen nefes tutma ve suyun altından yüzme refleksinden yola çıkarak hayata geçirilen uluslararası sertifikalı Waterbabies, İzmir’de açtığı merkeziyle tüm bebeklere, kendilerine özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme öğretiyor.

Waterbabies, İngiltere’nin yüzme eğitmenler federasyonu sertifikalı eğitmenleri eşliğinde ve ailelerin destekleriyle, iki aylıktan başlayarak otuz aylığa kadar olan tüm bebekleri yüzmenin şifalı dünyası ile tanıştırıyor. Uzman eğitmenlerle verilen bu eğitimlerle, nefesini doğru bir şekilde tutmayı öğrenen bebekler aynı zamanda sırt üstü yatış pozisyonlarını, gelişebilecek olumsuz durumlarda hayatta kalmayı da öğreniyor.

Yüzme eğitimleri bebeklerin motor gelişimi ve tüm kasları kuvvetlendirirken, akciğerlerin gelişimini de destekliyor. Su güvenliği ve bebek yüzme eğitimleriyle sağlanan diğer kazanımlar şöyle;

• Denge ve koordinasyonlarını geliştirir

• Ebeveyn ile bebek bağını güçlendirir

• Kalp ve dolaşım sisteminin harekete geçirir

• Sinir sistemini rahatlatır

• Psikolojik ve sosyal gelişimini destekler

• Bağımsızlığı ve özgüveni arttırır

• Yeme, gaz ve uyku sorunlarını düzene sokar



Waterbabies Marka Kurucusu Yasemin Doğurga, Waterbabies’de derslerin yalnızca tek çocuğa özel ve bebeklere özel hazırlanmış ozonlu havuzda gerçekleştiğini söylüyor ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu vurguluyor. Bebek yüzme eğitimlerine yepyeni bir vizyon kazandırdıklarını ekleyen Doğurga, yüzme eğitimleriyle özel ihtiyacı olan çocuklarda dahil olmak üzere tüm çocuklara pozitif ve huzurlu bir ortamda kendilerini geliştirme fırsatı tanındığını sözlerini ekliyor.