Adıyaman'dan alınan yaralı 46 depremzede İzmir'e getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adıyaman'dan askeri uçakla alınan 46 yaralı, İzmir’e getirildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken, Adıyaman'da enkazlardan yaralı olarak kurtarılan 46 kişi, Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile saat 00.30 sıralarında İzmir Adnan Menderes Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Uçağın inişi sırasında alanda hazır bekletilen sağlık ekipleri, yaralıları sedyelerle ambulanslara taşıdı. Yaralılar, ambulanslarla İzmir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.