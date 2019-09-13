Adresi değişen Yalın, okula alınmadı

Seferihisar'dan Buca'ya taşınan 6'ncı sınıf öğrencisi Yalın Keleşoğlu (12), adres değişikliğine bağlı nakil işlemi gerçekleştirilmediği için yeni eğitim- öğretim döneminde okula başlayamadı.

Seferihisar Yeni Orhanlı Ortaokulu'nda öğrenim gören Yalın Keleşoğlu, 9 Eylül Pazartesi günü tüm yaşıtları gibi sınıfa girip derse katılmanın heyecanını yaşarken, okulun kapısından geri döndü. Anne Nuran Kaddur, ilk eşinden olan oğlu Yalın'ın, adres değişikliği nedeniyle okula devam edemediğini belirterek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Seferihisar'dan Buca'ya taşındıklarını anlatan anne Nuran Kaddur, adrese dayalı olarak kayıt yaptırmaları gereken Saadet Emir Ortaokulu'nda oğlu Yalın'ın kabul edilmediğini belirterek ikametgah adresini değiştirmelerine karşın açıkta kaldıklarını öne sürdü. İkinci eşinden boşanma aşamasında olduğunu, bu nedenle Buca'da kendisine yeni bir düzen kurduğunu dile getiren Kaddur, "Oğlum Buca'daki Meşkure Şamlı Ortaokulu'nda 5'inci sınıfı okudu. 6'ncı sınıfa ise Seferihisar Yeni Orhanlı Ortaokulu'nda başladı. Bu yıl yeniden Buca'ya geldik ve arkadaşımın evinde ikamet ediyoruz. İkametgah adresimi değiştirdim. Taşınma sonrasında yeni adres hangi okulun kayıt alanında ise çocuğun naklinin o okula yapılması lazım. Nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle yeni adresin nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 9 Eylül 2019'da Buca Barış Mahallesi'ne ikametimi tescil ettirdim. Ancak aynı gün oğlum okulda derse alınmadı. 'Siz bu adreste oturmuyorsunuz, bu nedenle kaydınız olmadı' dediler. Oysa ki ikametgah belgemiz elimizde" diye konuştu.

Oğlum yeniden okumak istiyor

Yalın'ın, 5 gündür okula gidemediği için büyük bir üzüntü yaşadığını anlatan Kaddur, okul fobisinin oluşmaması için yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi. Kaddur, "Geçen yıl ailevi nedenlerle oğlum bir depresyon geçirmişti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyordu. Bu nedenle 6'ncı sınıfta okurken devamsızlık yaptı. İlk dönem teşekkür almıştı, ancak ikinci dönem hiç gitmediği için sınıfta kaldı. Okula gitmeyi istemiyordu. Doktorumuz da ısrarcı olunmamasını önerdi. Bu nedenle zorlamadık ama bu yıl 6'ncı sınıfı yeniden okumak istiyor. Saadet Emir Ortaokulu'na öğrenci taşıyan 17 servis aracı var. Bazıları 15 kilometre uzaklıktan çocuk getiriyor. Biz ise üst sokakta oturuyoruz. Devlet bu okulu benim için onaylamış. Okul ise bu adreste oturmadığımızı iddia ediyor. Bütün belgelerimi aldım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. Mağduriyetimiz acil şekilde giderilmeli" ifadelerine yer verdi.