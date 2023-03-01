Afet bölgesine aralıksız destek

Karabağlar Belediyesi, sürekli irtibat halinde olduğu afet bölgesindeki vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

Bölgeden gelen taleplere anında yanıt vermeye gayret gösteren Karabağlar Belediyesi, depremin vurduğu farklı illere kuru gıda ve hijyen, odun-kömür, soba, çöp konteyneri gibi malzemeler gönderiyor. Son olarak yine gıda, hijyen, soba ve aydınlatma malzemeleriyle yüklü iki araç afet bölgesine ulaştı. Bu desteklerin bölgede düzenli şekilde dağıtılmasına özellikle dikkat ediliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, afet bölgesinin yanı sıra depremden etkilenip Karabağlar'a gelen vatandaşlarımızın da yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Bunun için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün koordine merkezi olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Birlik ve beraberlik içinde, dayanışmayla bu günleri atlatacağımıza inanıyorum. Karabağlar Belediyesi olarak bu süreçte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'e gelen vatandaşlar, 0 232 414 79 55 ve 0 232 414 79 57 numaralı telefonlarını arayarak taleplerini iletebiliyor. Ayrıca müdürlüğe gelerek talepte bulunan vatandaşlar da ihtiyaçlarını Karabağlar Belediyesi Sosyal Butik aracılığıyla karşılayabiliyor.

Karabağlar Belediyesi'nin, depremzedelere destek vermek isteyen vatandaşlarımız için başlattığı kampanya da devam ediyor. Bu kapsamda Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ndeki koordinasyon merkezi ve ilçenin 5 farklı noktasında, ihtiyaç sahipleri için kuru gıda, hijyen, iç çamaşırı gibi malzemeler toplanıyor. Duyarlı vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü irtibat numaralarının yanı sıra 0 538 226 38 84 numaralı Whatsapp iletişim hattını arayıp bilgi alabiliyor.