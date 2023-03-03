Afet gönüllülerine ulaşım desteği

6 Şubat depremlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yaraları sarmak için tüm birimleriyle seferber oldu. Sivil toplum kuruluşlarının da bölgeye gitmesi için lojistik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 274 gönüllü bisikletçiyi bisikletleriyle bölgeye ulaştırmak için 11 otobüs tahsis etti.

Deprem bölgelerine destek için tüm birimlerini seferber eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarından bölgeye ulaşmak isteyenlere de lojistik destek sağladı. Aralarında arama kurtarma ekiplerinin de olduğu 274 gönüllüyü depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana’ya ulaştırmak için 11 otobüs tahsis edildi. İzmirli gönüllü bisikletlilerden oluşan BisiDestek’e lojistik destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gönüllüleri bölgeye taşıdı. Bisikletli gönüllüler depremzedelere sıcak yemek ulaştırılmasından ilaç dağıtımına, çadır kurulmasından farklı ihtiyaçlara kadar hızla organize olarak etkin rol oynadı.

Farklı meslek kollarından tamamen gönüllü dayanışmayla işbirliği halinde olduklarını aktaran BisiDestek ekibi üyesi Mustafa Karakuş, “Herkes yaşanan büyük afet dolayısıyla yardım etmek için kolları sıvamıştı. Biz de elimizden gelen en iyi işi yapmaya karar verdik ve yola koyulduk. Bu süreçte bizi bölgeye ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bizlere bisikletlerimize uygun araç tahsis ettiler. Bizler de çadır kurmaktan jeneratör taşımaya, depremzedelere sıcak yemek dağıtımından ilaç ve tıbbi malzeme sevkine kadar farklı ihtiyaçlara bisikletle cevap verdik” dedi.



Çalışmalarımız devam ediyor

İzmir depreminden sonra Türkiye’nin farklı kentlerinde de örgütlenmiş bir sosyal girişim haline geldiklerini belirten Karakuş, “Kafa fenerleri, telsizler, arama kurtarma teçhizatları gibi pek çok cihaz ve donanımın kullanımına hakim bir ekibiz. Halen bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaçlar çok çeşitli. Kimisi cep telefonunu kaybetmiş, bulup kendisine getiriyoruz. Kimi zaman jeneratör taşıyoruz. Termal çantalarla sıcak yemek dağıtımı böyle anlarda hız gerektiriyor ve bunu bisikletlerle çok hızlı yapma kabiliyetimiz var. Whatsapp grubumuza devamlı çağrı alıyoruz” şeklinde konuştu.