Afetlere hazırlık planını anlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü ile DAUM arasında, 'İl Afet Risk Azaltma Planı' protokolü imzalandı. AFAD İl Müdürlüğü'nde İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı ve DAUM Müdürü Hasan Sözbilir tarafından imzalanan protokolle 8 aylık çalışma yürütülecek

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AFAD ile 'İl Afet Risk Azaltma Planı' protokolü imzalandığını belirterek, "Doğal afet tehlikeleri ortaya konuluyor. Hangi ölçekte ne kadar tehlikeli, hangi paydaşların nelerden sorumlu olması gerektiği ortaya konuluyor. Planla hangi kurumlar, hangi eylemleri gerçekleştirecek, afet olmadan önce ne tür önlemler almamız gerekiyor anlaşılacak" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü ile DAUM arasında, 'İl Afet Risk Azaltma Planı' protokolü imzalandı. AFAD İl Müdürlüğü'nde İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı ve DAUM Müdürü Hasan Sözbilir tarafından imzalanan protokolle 8 aylık çalışma yürütülecek. AFAD koordinesinde, ulusal çapta Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve bunun iller bazındaki karşılığı İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) hazırlanıyor.

Plan hakkında bilgi veren DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sözbilir, "İl Afet Risk Azaltma Planı, aslında Türkiye ölçeğinde yürütülen bir plan. 2019 yılında başlayan ve Türkiye'nin 81 ilinde uygulanması gereken bir plan. Bu kapsamda il düzeyinde özellikle doğal afet açısından çalışmalar yapılıyor. Mesela İzmir'de deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel veya yangın açısından risk ve tehlike nedir? Doğal afet tehlikeleri ortaya konuluyor. Hangi ölçekte ne kadar tehlikeli, hangi paydaşların nelerden sorumlu olması gerektiği ortaya konuluyor. Doğal afet tehlikeleri ortaya konuluyor. Planla hangi kurumlar, hangi eylemleri gerçekleştirecek, afet olmadan önce ne tür önlemler almamız gerekiyor anlaşılacak" dedi.

Yapılması gerekenler belirlenecek

Planın İzmir Valiliği AFAD İl Müdürlüğü ile DAUM arasında imzalandığını hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, "Biz akademik danışmanlık kapsamında bu çalışmanın içinde yer aldık. Tabi valilik ölçeğinde tüm belediyeler bu sistemin içinde yer alıyor. MTA, DSİ, Karayolları yani il ölçeğinde tüm kurum ve kuruluşlar bu sistemin içinde yer alıyor" diye konuştu. Plan sonrası yapılması gereken eylemlerin ortaya konulacağını belirten Sözbilir, "Yani biz hangi tehlikenin riskini daha aza indirgeriz, ortaya konulacak. Bunlarla ilgili hangi kurumlar sorumlu, ne tür çalışmalar yapılması gerekiyor belirlenecek" dedi. İzmir'in öncelikli afet risklerini açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir için tabi ki deprem, sonrasında heyelan ve sel şeklinde gidiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Yaklaşık 8 ay boyunca modüller kapsamında eylemler belirleniyor. Biz bu anlamda akademik koordinasyonu sağlıyoruz. Türkiye ölçeğinde tamamlanması gerek. Devletin hedefi 2021 sonunda, 81 ilin tümünde, İl Afet Risk Azaltma Planları'nın tamamlanması. Yapılırken uygulama da başlıyor. Uygulamada 2023'e kadar, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kadar Türkiye olarak afete karşı dirençli bir toplum olma yolunda ilerlemiş olacağız" diye konuştu.