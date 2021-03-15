İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI
İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI
0
BUZ PİSTİNDE İZMİR RÜZGARI
BUZ PİSTİNDE İZMİR RÜZGARI
0
EN İYİ ALBÜM ÖDÜLÜNÜ ALDI
EN İYİ ALBÜM ÖDÜLÜNÜ ALDI
0
KENDİ KARAVANINI YAPIYOR
KENDİ KARAVANINI YAPIYOR
0

Afiş krizinin yaşandığı ilçe, Atatürk afişleriyle donatıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye binası ve kentin pek çok noktasını “Tek Sevdamız Atatürk” afişleriyle donatarak, sosyal medya üzerinden “Tek Sevdamız Atatürk” paylaşım zinciri oluşturdu

15 Mart 2021 Pazartesi 15:00

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel sosyal medya hesaplarından #TekSevdamızAtatürk etiketiyle yaptığı paylaşıma Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar ve sanatçılar destek verdi. Sosyal medyadan başlatılan Tek Sevdamız Atatürk zinciri kent sokaklarına da yansıyarak; ilçenin her noktası ve belediye hizmet binası da  "Tek Sevdamız Atatürk" afişleriyle donatıldı.

BİZİM TEK LİDERİMİZ VE SEVDAMIZ ATATÜRK’TÜR

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konu ile ilgili yaptığı açıklamada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin her dönem hatırlanması gerektiğine vurgu yaparak; “ Ülkemiz pandemi ile mücadele başta olmak üzere pek çok ciddi sorunla karşı karşıyayken ve maalesef yönetilemiyorken, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun bize armağan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.  Sorunlarımızı siyasi ihtiraslarla değil laik, demokratik ve çoğulcu bir anlayışla çözebiliriz.  Bizim tek liderimiz ve sevdamız Atatürk’tür. Andımızda her vesileyle haykırdığımız üzere, Atatürk’ümüzün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimizi herkese bir kez daha ilan etmek istedik.  Bu yüzden kentimizin birçok noktasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün afişlerini astık. Biliyoruz ki 82 milyon yurttaşımızın Atamıza sevgisi ve hasreti de bunu gerektirir” dedi.

Etiketler; #afiş krizi #selçuk belediyesi #efes selçuk #atatürk #Filiz Ceritoğlu Sengel
Önceki Haber
Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' tepkisi!
Sonraki Haber
Karşıyaka'ya yeni sağlık sponsoru
İzmir Büyükşehir'den Enver Aysever açıklaması
İzmir Büyükşehir'den Enver Aysever açıklaması
0
İzmir'de 18 kişi FETÖ'den tutuklandı
İzmir'de 18 kişi FETÖ'den tutuklandı
0
Güzelbahçe Belediyesi sağlık emekçilerinin bayramını kutladı
Güzelbahçe Belediyesi sağlık emekçilerinin bayramını kutladı
0
Narlıdere Belediyesi’nden kedilere yuva
Narlıdere Belediyesi’nden kedilere yuva
0
Büyük Çiğli Deresi’nde dönüşüm başladı
Büyük Çiğli Deresi’nde dönüşüm başladı
0
Seferihisar'da 100 kadına 1000 kovan
Seferihisar'da 100 kadına 1000 kovan
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.