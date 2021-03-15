Afiş krizinin yaşandığı ilçe, Atatürk afişleriyle donatıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye binası ve kentin pek çok noktasını “Tek Sevdamız Atatürk” afişleriyle donatarak, sosyal medya üzerinden “Tek Sevdamız Atatürk” paylaşım zinciri oluşturdu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel sosyal medya hesaplarından #TekSevdamızAtatürk etiketiyle yaptığı paylaşıma Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar ve sanatçılar destek verdi. Sosyal medyadan başlatılan Tek Sevdamız Atatürk zinciri kent sokaklarına da yansıyarak; ilçenin her noktası ve belediye hizmet binası da "Tek Sevdamız Atatürk" afişleriyle donatıldı.

BİZİM TEK LİDERİMİZ VE SEVDAMIZ ATATÜRK’TÜR

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konu ile ilgili yaptığı açıklamada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin her dönem hatırlanması gerektiğine vurgu yaparak; “ Ülkemiz pandemi ile mücadele başta olmak üzere pek çok ciddi sorunla karşı karşıyayken ve maalesef yönetilemiyorken, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun bize armağan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sorunlarımızı siyasi ihtiraslarla değil laik, demokratik ve çoğulcu bir anlayışla çözebiliriz. Bizim tek liderimiz ve sevdamız Atatürk’tür. Andımızda her vesileyle haykırdığımız üzere, Atatürk’ümüzün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimizi herkese bir kez daha ilan etmek istedik. Bu yüzden kentimizin birçok noktasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün afişlerini astık. Biliyoruz ki 82 milyon yurttaşımızın Atamıza sevgisi ve hasreti de bunu gerektirir” dedi.