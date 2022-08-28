Afyon'dan İzmir'e tarihi yürüyüş! Halktan yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’ne Türkiye’nin dört yanından pek çok yurttaş katılıyor. Katılımcılar coşkulu bir biçimde yürümeye devam ederken, 9 Eylül’de İzmir’de sonlanacak 400 kilometrelik yürüyüş için Başkan Tunç Soyer, “Bu yürüyüşü gelecek nesillere Atalarımızın mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için yapıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı için düzenlenen Zafer ve Anma Yürüyüşü’ne Türkiye’nin her yerinden pek çok yurttaş yoğun ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Atalarımızın yaşadığı her şeyi iliklerimizde, yüreklerimizde hissetmek ve herkese hissettirmek istedik. Bu yürüyüş gelecek nesillere Atalarımızın mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için planlandı ve büyük bir heyecan ve gururla devam ediyor. İzmirliler de tıpkı 100 yıl önceki gibi aynı heyecan ve gururla kafilenin şehrimize gelmesini bekliyor” dedi.

“İzmir özgürlük, güzellik demek”

Yürüyüşe Balıkesir’den katılan Balıkesir Dağcılık Kulübü üyesi Hülya Çelik, “Bu coşkuyu yaşamak, Atalarımızın yürüdüğü yollarda yürümek için geldik. Bu vatan hepimizin. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu imkanı bize sağladı. Geldiğimizden beri hiçbir sıkıntı yaşamadık. Balıkesir’in 6 Eylül’de kurtuluşu var. Burada yürüyeceğiz, Balıkesir’e gidip tekrar geleceğiz. Coşkuyla 9 Eylül’de İzmir’e gireceğiz. Benim için İzmir özgürlük, güzellik demek” dedi.

“İzmir’in kurtuluşu Türkiye’nin kurtuluşudur”

Kapadokya İzcilik Federasyonu Başkanı Haydar Rayman ise “İzmir’in kurtuluşu demek Türkiye’nin kurtuluşu demektir. 9 Eylül’de bütün Anadolu aynı şeyi yaşadı. Şimdi de öyle, kurtuluş mücadelesi devam ediyor. Kapadokya İzcilik Federasyonu olarak biz Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, sorgulayan, düşünen, düşünce üreten bir gençlik yetiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yürüyüş beklediğimizden güzel gidiyor”

Kayseri’den yürüyüşe katılan Hatice Koç ise 9 Eylül’ün kendisi için çok şey ifade ettiğini belirterek “İzmir bizim için gerçekten Türkiye’nin kurtuluşu. Yürüyüş beklediğimizden daha güzel ve donanımlı gidiyor” dedi.

Yürüyüş anmalarla sürüyor

Yürüyüş kafilesi tarihi yolculuğunun ikinci gününde, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği’nde düzenlenen anma törenlerine katıldı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’ya söz verdiği saatte Çiğiltepe’yi alamadığı için intihar eden 57'nci Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve şehitlerin anısına yapılan şehitlikten 15 kilometre uzaklıktaki Kırka Beldesi’ne kafile geceyi de Kırka’da kurduğu çadır kampında geçirdi.

28 Ağustos günü Yıldırım Kemal köyüne yürüyecek kafile, henüz 24 yaşında iken şehit düşen İzmirli Kemal ile 34 şehit için yapılmış Yıldırım Kemal Şehitliği’nde düzenlenecek anma törenlerine katıldıktan sonra Büyük Taarruz sürecinde ordugah merkezi olarak kullanılan Akçaşar köyüne geçecek.

30 Ağustos’ta Dumlupınar

30 Ağustos’ta, Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Dumlupınar ve Zafertepe’ye ulaşacak kafile, Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa’nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir’e doğru yürümeye devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 24 Ağustos’ta tarihi yürüyüşün meşalesini yakarak yürüyüşü Afyon Dereçine’den başlatmıştı. Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabına ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.