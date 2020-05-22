Ağabeyinin ardından kardeşi de koronvirüse yenik düştü

İzmir'de, koronavirüs nedeniyle ölen iş adamı Süleyman Avinca'nın yine aynı hastalıktan tedavi gören kardeşi Yalçın Avinca da yaşamını kaybetti.

Ağabeyinin ardından kardeşi de koronvirüse yenik düştü
22 Mayıs 2020 Cuma 10:41

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Avinca, rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede, koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 24 Nisan günü yaşamını kaybetti. Süleyman Avinca'nın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Yalçın Avinca da dün gece yaşamın yitirdi. Süleyman Avinca'nın eşi Aynur Avinca ise tedavi gördüğü hastanede koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

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