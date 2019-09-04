Ağaç devrildi, 3 araçta hasar var

Konak'ta, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı.

Ağaç devrildi, 3 araçta hasar var
04 Eylül 2019 Çarşamba 09:58

Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç, park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, bu sırada yoldan geçen Orhan Kılıç, ağacın çarpan dalları nedeniyle hafif yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kökünün çürümesi nedeniyle devrildiği tahmin edilen ağaç belediye ekipleri tarafından caddeden kaldırıldı.

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