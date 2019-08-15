Ağaçlandırılmıştı yeniden yandı

Seferihisar ilçesinde, daha önce yanan ardından tekrar ağaçlandıran ormanlıkta yine yangın çıktı.

Ağaçlandırılmıştı yeniden yandı
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33

Çıkan yangın için orman ekipleri, 2 helikopter ve 5 arazöz ile söndürme çalışmalarına başladı.

Seferihisar'ın Ömür Mahallesi yakınlarında, önceden yanarak, kül olan daha sonra yeniden ağaçlandıran ormanlıkta, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda söndürme işçisi, bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı söndürme çalışmarı yapıldı.

Çalışmalar sonucunda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


 


 


 

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