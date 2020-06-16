Ahmet Piriştina Konuk ve Yazar Evi açıldı

İzmir’in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, ölümünün on altıncı yıl dönümünde Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenin ardından Piriştina’nın anısına Piriştina Konuk ve Yazar Evi’nin açılışı yapıldı. Başkan Soyer, “Bugün onun efsanesini sonsuzluğa taşımak için bir adım atıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın on altıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Ahmet Piriştina’nın hayatını kaybettiği ve Büyükşehir Belediyesince Ahmet Piriştina Konuk Yazar Evi olarak düzenlenen Karşıyaka’daki ev de törenle açıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Başkan Soyer, “Bugün onun efsanesini sonsuzluğa taşımak için bir adım atıyoruz” dedi. Ahmet Piriştina'nın mezarı başındaki anmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina, kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina, gelini Ahu Piriştina, torunları Arya ile Damla Piriştina, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel ile Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda yurttaş katıldı. Törene katılanlar Piriştina'nın mezarına karanfiller bıraktı.Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve vatandaşlara helva dağıtıldı.

Hayatını kaybettiği ev

Mezarlıktaki anmanın ardından Karşıyaka’da bulunan Ahmet Piriştina Konuk Yazar Evi’ne geçildi. Buradaki törende konuşan Levent Piriştina, tam 16 yıl sonra ilk defa bu eve geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Piriştina, “Onu ebediyete uğurladığımız yer, onun adı ile ölümsüzleşti. Ülkenin entelektüelleri artık bu konuk evinde, bu kente, yaşadıkları ülkeye güzel şeyler üretecekler. Bu evde bu kent için çok fazla şey konuşulmuştu. Şimdi inanıyorum ki onun kat be katı bu kent için üretilecek. Piriştina ailesi olarak bu vefaya teşekkür ederiz” dedi.

Efsanesi yaşayacak

Yazarları konuk evinde misafir edeceklerini de belirten Soyer şunları söyledi: “Bu konuk evi, yazarları burada misafir ederek hem İzmir’in dünyada daha çok bilinmesini, hem İzmir ile onların yarattıkları eserlerin harmanlanmasını mümkün kılacak. Ben de bugün büyük bir heyecan duyuyorum. Onun efsanesini yaşatacak bir adım atmış olduğumuz için de çok mutluyum. Diliyorum ki bu mekan da, onun adını yaşatacak her türlü girişim de bu coğrafyadan yeni Ahmet Piriştinaların doğmasına vesile olsun. İzmirliler yeni Ahmet Piriştinalarla buluşsun. O bir başkandan fazlasıydı. O aslında halkın başkanıydı. Belki de sosyologların araştırma yapması gereken bir konu Ahmet Piriştina. Nasıl olurda bir insan bu kadar çok sevilebilir? Nasıl olur da insanlar bu kadar çok kendisini ona bağlı hissedebilir? Bence sosyologların, tarihçilerin araştırması gereken bir konu.” Konuşmaların ardından konuk evinin açılışı yapıldı. Tören Başkan Soyer ve davetlilerin konuk evini gezmesiyle sonlandı.

Söz vermiştim

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 8 Nisan’da, Ahmet Piriştina’nın doğum gününde mazbatasını aldığını anımsattı. Soyer, “Ve o gün onun anısını yaşatmak için söz vermiştim. Gerçekten onunla çalıştığım dönemler, onur duyduğum dönemlerdi. Bugün onun efsanesini sonsuzluğa taşımak için bir adım atıyoruz. Bu adım aslında tohum ekmek gibi. Türkiye’nin, belki de dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek yazarlara ev sahipliği yapacak bir mekanın açılışını yapıyoruz” dedi. Burada üretilecek kültür sanat ürünlerinin, aslında bir deniz feneri olacağını söyleyen Başkan Soyer, “O nedenle Ahmet Piriştina’nın ismi de onlarla beraber sonsuzluğa taşınmış olacak. İzmir, batının bildiği ilk eserlerin yazıldığı yer. Bizim kıdemli hemşehrimiz Homeros’un memleketi aynı zamanda. Diliyorum ki İzmir Batı Anadolu medeniyetlerini n nasıl merkezi olmuşsa yine insanlık için aydınlanmanın merkezlerinden biri olmaya devam edecek” diye konuştu.