Ahmet Taner Kışlalı, Güzelbahçe'de anıldı

Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 1999 yılında bombalı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin 22.yılında Güzelbahçe’de büstü önünde anıldı

Güzelbahçe’de Ahmet Taner Kışlalı Kavşağı’ndaki anıtı önünde düzenlenen törene CHP İzmir İl Sekreteri Fulya Alçay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Güzelbahçeliler katıldı.

Saygı duruşundan sonra konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve daha pek çok aydınımız gibi ürettikleriyle halkı korkusuzca savunan, Türkiye´nin çağdaş yolda ilerlemesi için canını kaybetme pahasına yaşayan bir aydınımızdı. Cumhuriyet aydınlığını karanlığa boğmak isteyenlerin katlettiği, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Ahmet Taner Kışlalı'nın aramızdan ayrılışının 22.yılı. Bizler, doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, doğruluk her zaman en büyük erdemdir. Hep Atatürkçüler, devrimciler, yurtseverler dün de bugün de bombalara hedef oldular. Demokrasi, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeden ülkenin bölünmez bütünlüğü ve demokrasi için mücadele edeceğiz. Bedenleri ortadan kaldırabilirler fakat fikirleri asla öldüremezler. Atatürk ilke ve devrimlerinin bekçisi olarak bu karanlık güçlerden korkmadık korkmayacağız. Tüm devrim şehitlerini saygı ve özlemle anıyorum ” dedi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ise ’’Eski kültür bakanımız, milletvekilimiz Ahmet Taner Kışlalı faşistler tarafından katledildi. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Turan Dursun gibi katledildi. Derin devlet yanlılarının devamı olan gerici zihniyet bugün de benzer oyunlar oynamaktadır. Halkımız bu oyunu bozacaktır. Toplum içine çıkacak yüzü olmayan ancak tebdil- i kıyafet giyerek çıkan bu iktidarı ilk seçimde defterini dürüp layık olduğu yere göndereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ahmet Taner Kışlalı gibi korkmadan yılmadan çalışacağız ve kazanacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kışlalı’nın anıtına karanfil bırakıldı.