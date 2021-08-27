Aile hekimleri ikinci kez iş bıraktı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etmek için aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları, ikinci kez iş bıraktı. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yönetmeliği kabul etmediklerini belirten aile hekimleri, yönetmelik iptal edilene kadar iş bırakma dahil her tür eylemle mücadeleye devam edeceklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etmek için 16 Ağustos'ta bir günlük iş bırakan aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları, bugün ikinci kez iş bıraktı. Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki gösteren Aile Hekimleri, Konak Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Eş Başkanı Nursel Yücesoy okudu.1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yönetmeliği kabul etmediklerini belirten Yücesoy, yönetmelik iptal edilene kadar iş bırakma dahil her tür eylemle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İnsan haklarına aykırı

Aile Hekimliği uygulama yönetmeliğinde bugüne kadar yapılan her değişiklikle sistemi geriye götüren, hak kayıpları ve hatta cezalandırmalara zemin hazırlayan uygulamalarla karşı karşıya kalındığını belirten Yücesoy, "Uzun zamandır masada olan, her geçen yıl hak kayıplarının görmezden gelindiği gerçeğine rağmen büyük bir beklentiyle, vaatlerle hak kayıplarını gidereceği söylenen aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği, 30.06.2021 tarihinde yeniden yayınlanmıştır. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren bu yönetmelik aile sağlığı merkezi hekim ve çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran uygulamaları sebebiyle artık bir ceza yönetmeliğidir. Başta pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin feshedileceği yönetmelikte yer almıştır. Böyle bir düzenleme insan haklarına aykırıdır. Kabul etmiyoruz" dedi.

Kesintiler hâlâ iade edilmedi

"Yeni yönetmelik ile sözleşme yenileme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlükleri'ne verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır" sözleriyle açıklamalarını sürdüren Yücesoy, "Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler çalışma hukukuna aykırıdır. İş barışını bozan fiillerden, yapboz tahtası gibi sürekli değişikliklerden vazgeçilmelidir. Hukuk çerçevesinde bir yönetmelik çıkarılmadan sistemin yürütülebilir olması imkânsızdır. Kabul etmiyoruz. Aile hekimliği çalışanları 10 yıldır yüzde 60 gelir erimesi yaşarken, özlük haklarını kaybederken bütün itirazlara, başvurulara rağmen düzenleme yapılmadığında aylık bin- bin 500 TL arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır. 16 Ağustos tarihinde yapacağımız grevden 3 gün önce bu kesintilerin iptal edildiği ilan edilmiş, yani yönetmeliğin bu maddesi ile ilgili geri adım atılmış, fakat 15 Ağustos'ta aldığımız hakedişlerimiz kesintili olarak yatırılmış, maaşlarımızdan bin 500 TL'lere varan kesintiler yapılmış. Sözde düzenlemeye rağmen kesintiler hâla iade edilmemiştir" şeklinde konuştu.

Mücadeleye devam

Açıklamanın devamında ise Yücesoy, Toplum sağlığını hiçe sayan, Aile sağlığı merkezlerinde çalışanları susturan, gelir kaybına neden olan, iş güvencesini tehlikeye atan, iş gücünü ölçüsüz arttıran adı ceza yönetmeliğine çıkan bu yönetmelik iptal edilene kadar iş bırakma dahil her tür eylemle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" açıklamasında bulundu.