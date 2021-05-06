Ailesinin yanına gidemeyen, kolonya gönderiyor

Kovid-19 salgını, bayram geleneklerini de değiştirdi. Tam kapanma nedeniyle bu bayramda da büyüklerini ziyaret edemeyecek olan vatandaşlar, kargoyla ailelerine bayram hediyesi olarak kolonya ve organik sabun gönderiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Ramazan Bayramı yaklaşması ile örf, adet, gelenek ve görenekleri yerine getirmek isteyen insanlar çeşitli hazırlıkları yapmaya başladı. Bayram geleneklerinin en temel ürünleri olan bayram şekerleri, güzel kokulu sabunlar ve kolonyalar yine en çok ilgi duyulan ürünler oluyor. Özellikle koronavirüs salgını ile birlikte hijyenin ön plana çıkması sonucu doğal sabun ve kolonyalara olan ilgi arttı. Günlük alışkanlıklarımızın değişmesine neden Kovid-19 salgını bayram geleneklerinin de değişmesine neden oldu. Önceden bayramlarda büyükler ziyaret edilir evin küçüğü de misafirlere kolonya ikram ederken günümüzde ise kısıtlamalar nedeniyle büyüklerini ziyaret edemeyen vatandaşlar, büyüklerine bayram hediyesi olarak kolonya gönderiyor. İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Osmanlı Saray geleneğini sürdüren İzmir ayvalık sabuncusu sahibi Nihat Özer, bayramlarda ailelerine el öpmeye gidemeyen vatandaşların organik sabun ve kolonya hediyesi gönderdiğini söyledi.

Mahrum kaldık

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla kolonya ve sabun satışlarının arttığını ifade eden 28 çeşit organik görünümlü sabunları üreten Nihat Özer, insanların örf ve adetlerini devam ettirmek adına bayram için kolonya, kokulu sabun gibi siparişler verdiğini kaydetti. Pandemi nedeniyle ailelerini ziyaret edemeyecek olanların hediye olarak kolonya gönderdiğini belirten Özer, “Eskiden çok güzel örf, adet gelenek ve göreneklerimiz vardı. Bayram şekerleri, güzel kokulu sabunlar, Osmanlı cariye sabunları dediğimiz ve her gelinin çeyizinde olmazsa olma dediğimiz sabunlarımız vardı. Bayramlarda büyük bir yoğunluk oluyordu. Maalesef pandemi nedeniyle bazı şeylerden mahrum kaldık. Şu anda halimizi şükrediyoruz. Desteklerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de tanınan bir firmayız. Dolayısıyla insanların siparişleri oluyor. Bayram için siparişleri oluyor onları hazırlıyorum. Salgın dolayısıyla buraya gelemeyenler sipariş veriyor ve bizde kargoyla ürünleri gönderiyoruz. Pandemiden dolayı bayramlarda anne ve babasına ziyarete gidemeyenler hediye olarak kolonya gönderiyorlar” diye konuştu.

Kolonya satışları hızlandı

Pandemi döneminde kolonya kültürünün tekrar canlandığını ifade eden Nihat Özer, “Bayramlarda eski gelenekleri devam ettirmek isteyenler sabunlarımızdan ve kolonyalarımızda sipariş veriyor. Kolonya kültürümüz çok güzel bir kültür. Bu kültür uykudaydı artık uyandı. En çok talep gören kolonyalarımız ise zeytin çiçeği ve Japon kirazı kolonyalarına çok büyük bir talep var. Gönül sultanı olan gönüllerde taht kurduğu için bayramlarda insanların olmaz olmazı parfüm yerine kullananlar var. Pandemi kolonya satışlarını hareketlendirdi. Uyuyan güzeli uyandırdılar. Pandemi öncesi kolonya bir köşeye atılmış durumdaydı. Eskiden evimize bir misafir geldiğinde ilk önce kolonya ikram ederdik demek ki bu dışarıdan gelecek mikrop ve bakterilere karşı bir önlemmiş. Zamanla örf, adet haline gelmiş. Pandemi döneminde unuttuğumuz değerler uyandı” dedi.