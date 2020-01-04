AK Parti Bayındır'da danışma toplantısı yapıldı

AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığı, daraltılmış danışma meclis toplantısı yaptı.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, hükümet tarafından verilen destekle ilçeye çeşitli hizmetlerin geldiğini söyledi. İlçede yeni adliye ve PTT binasıyla Zeytinova Barajının yapılması ve tarihi binaların restore edilmesinden dolayı hükümet yetkililerine teşekkür eden Bakıcıol, projelerin devam edeceğini bildirdi. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de ilçede çeşitli hizmetlerin yapılmasında verilen desteğin önemine değindi. Toplantıya katılan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra esnafları ziyaret etti. Zeybekçi, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i de makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.