Ak Parti belediyelerine onay var, CHP'li belediyeler bekletiliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı davrandığını söyleyerek, “AKP’li belediyelerin taleplerine onay verip, CHP’li belediyeleri bekletmek devlet adabıyla bağdaşmaz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel seçimlerin üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen CHP’li belediyelerin özel kalem ve üst düzey bürokrat atamalarını onaylamıyor.

3,5 aydır bekletiliyor, devlet yönetiminde keyfilik olmaz

31 Mart seçimlerinin üzerinden neredeyse 3,5 ay geçtiğini hatırlatan Arslan, “Kamuda devamlılık esas olmakla birlikte, bazı özel kadrolara belediye başkanlarının daha verimli çalışabileceği bürokratlar atanır, bu süregelmekte olan bir uygulamadır.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre AKP’li belediyelerin atama talepleri onaylanmış ve atamalar yapılmış. Ne var ki, muhalefet belediyelerinin atama talepleri hala bekletilmekte. Kamu yönetiminde partizanca yapılan uygulama ve kararlar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşır, ne de demokrasinin temel kurallarıyla. Sayın Bakan parti ayrımı yapıyor ve partizanca davranıyor, bir an önce bundan vazgeçmelidir. O makamlar milletin makamıdır. Devlet işleyişinde keyfilik olmaz, hukuk kuralları ve teamüller herkesi ve tüm kurumları bağlar. Kutuplaşmanın, kamplaşmanın, bir kamu kurumunu siyasi hasım olarak görmenin kimseye faydası olmayacaktır. Umarız bir an önce bu yanlıştan dönülür. Belediyelerin talep ettiği üst düzey bürokratların atamaları yapılır.” görüşlerini paylaştı.