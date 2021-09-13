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Ak Parti'den 'Çevik Bir' yerine 'Kocaoğlu' önerisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında Buca'daki Çevik Bir Meydanı'nın isminin değişmesiyle ilgili Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri önerge verdi. Önergeyle ilgili söz alan Ak Partili Hüsnü Boztepe, söz konusu meydana 2004-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevini üstlenen CHP’li Aziz Kocaoğlu’nun ismini önerdi.

Ak Parti'den 'Çevik Bir' yerine 'Kocaoğlu' önerisi
13 Eylül 2021 Pazartesi 18:59

FATİH ÖZKILINÇ-28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir'in tutuklanmasının ardından gözler İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na çevrilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında da Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri “Çevir Bir” isminin değiştirilmesine ilişkin bir önerge verdi.
 
Boztepe'den Kocaoğlu önerisi
Meclis oturumunda söz konusu önergeyle ilgili söz alan Ak Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Aslında geçmişte de burayla ilgili Buca Belediyesi Meclis üyeleri arkadaşlarımız önerge vermişti. Mustafa Kemal Atatürk ismi önerilmişti fakat 'Mustafa Kemal Atatürk' ismine bu meydan çok küçük geleceği için 'Aziz Kocaoğlu' ismi verilebilir. ‘Demokrasi’ ya da Buca’da belediye başkanlığı yapmış 'Yüksel Çakmur’un, bakanlık yapmış 'Işılay Saygın' Hanımefendi’nin, 'Cemil Şeboy’un ismi verilebilir. Buca’da belediye başkanlığı yapmış çoğu isim de CHP’li. Bu isimler de verilebilir. Aziz Kocaoğlu ismi de verilebilir” dedi.

Cumhur İttifakının önerisi mecliste oy birliğiyle görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu’na gönderildi.
 

Etiketler; #çevik bir #aziz kocaoğlu
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