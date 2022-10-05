AK Parti'den İzmir Büyükşehir'e güvenlik tepkisi!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyesi Çiğli Arıtma Tesisi önünde yapacağı basın açıklamasına güvenlik engeline tepki gösterdi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyesi Çiğli Arıtma Tesisi önünde yapacağı basın açıklamasına güvenlik engeline tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, ‘’İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli’nin, koku sorununa dikkat çekmek üzere, tesisin tamamen dışında, kuş bakışı 2,5 km uzaklıkta bir noktada yapacağı basın açıklaması; güvenlik engeliyle karşılaşmıştır. Etten duvar ördükleri yer kamu alanıdır ve yapılan tamamen zorbalıktır. İl Başkanımız, İzmir’in sorunlarını yerinde açıklamalarla defalarca dile getirmiştir. Burada da özellikle tesisin dışında bir nokta seçilmiştir. Yaşanan arbedenin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir. Çalıştıramadıkları tesislerinin deşifre olmasından korkmalarıdır! Kamu alanındaki bir açıklamaya müdahale edemeyecekleri gibi; İzmir’in haklarını savunmamıza orduyla da karşımıza dikilseler, engel olamayacaklar!” diye konuştu.



’Neden korktuklarını, neyi sakladıklarını biliyoruz?



Güvenlik görevlilerinin Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları talimatla hiçbir hakları olmadıkları halde tekmil nizam duruşu (toplumsal olaylara müdahale duruşu) sergilemelerinin hoş bir görüntü olmaması ve bunun görüntü açısından rahatsızlık vermesi, duruşuyla etten bir duvar ördüklerini, kışkırtıcı tutum ve davranışlarıyla ortamı gerdiklerini belirten Hızal, şöyle konuştu; “Bu tutumlarının ne yasada ne vicdanlarda ne de kamu sorumluluğunda yeri vardır! Kınıyor ve özür bekliyoruz. Bu talimatı veren yetkililerin neden korktuklarını ve neyi sakladıklarını da biliyoruz. Burada güvenlik görevlilerini öne sürenler, beceriksiz yönetim anlayışları ile çözüm değil çözümsüzlük ürettiklerini belgelemişlerdir. Çalıştıramadıkları bir tesisin deşifre olmasından korkmuşlardır. Bu engelleme girişimi, beceriksizliklerini ört bas etmenin belgesidir.’’



Kuş bakışı 2,5 km uzaktaydık…



AK Partili Hızal, ayrıca şunları söyledi; ‘’İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, İzmirli hemşerilerimizin yıllardır çektiği koku sorununu dile getirmek için daha önceki sorunlarda olduğu gibi yerinde bir basın açıklaması yapacaktı. Bunu; Buca-Otogar geçişi için de yaptı, Harmandalı’nda ve körfezde de yaptı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgisi olmayan; kuş uçuşu yaklaşık 2.5 kilometre bir mesafede ve kamuya ait bir alanda ki özellikle seçilen bir alanda yine bir soruna dikkat çekecekti. Karşılaştığımız manzara, gerçekten dehşet vericiydi. Asker duruşuyla zincir oluşturmuş güvenlik görevlilerinin saygıdan, nezaketten tamamen uzak, sert tutumları kabul edilemezdi. Etmedik de… Demokrasiyi dilinden düşürmeyen CHP zihniyeti; suç işleme pahasına antidemokratik bir duruş sergilemiştir. Şeffaflıktan uzak, üstüne üstlük suç bastıran bir duruş sergilemiştir. İzmir halkına hesap veremedikleri gibi; beceriksizliklerini örtmek için geldikleri nokta gerçekten vahimdir! İzmirli hemşerilerimiz bize yerelde muhalefet hak ve yetkisini vermiştir. Bu yetkiyi sonuna kadar kullanmaya, görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve CHP’lilere de tavsiyemiz, bu gerçeği kabul etmeleridir. Siyasi hesaplarını, kendi açmazları ve bizim üzerimizden artıya çevirmeye çalışmaları nafiledir. Bu görüntüler, utanç görüntüleri olarak hanelerine yazılmıştır.”