AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

İzmir'de elindeki belediyeleri koruyamayan ve ağır bir yenilgi alan AK Parti'nin İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti
13 Nisan 2019 Cumartesi 11:10

İki gündür yeni seçilen AK Partili belediye başkanları ile birlikte Ankara’da temaslarda bulunan ve bakanlarla görüşen Şengül, İzmir heyetini uğurladıktan sonra Ankara'da kaldı. Şengül, Türkiye geneli seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 

İzmir'deki seçim sonuçlarında yaşanan başarısızlığı değerlendiren Şengül “tüm sorumluluğu üzerime alıyorum” diyerek Erdoğan'a istifasını sundu.

Etiketler; #ak parti #İzmir İl Başkanı #aydın şengül #istifa
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