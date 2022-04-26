AK İzmir İl Başkanlığının düzenlediği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekçi, 2023 yılında gerçekleşecek seçimlerde AK Partinin İzmir’de birinci geleceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti İzmir İl Teşkilatı Vefa İftarında buluştu. Partinin İzmir İl Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen iftara geçmiş dönemlerde partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış isimler katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti'nin 2019 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, 2023 yılında gerçekleşecek seçimlerde AK Partinin İzmir’de birinci parti çıkacağını söyledi.

O zeybek Konak Meydanı’nda oynanacak

İzmir mutlaka ve mutlaka AK Parti hizmetkarlığıyla tanışacağını belirten Zeybekçi, “Biz istersek, inanırsak… Birlik ve beraberliğimizi güçlendirirsek bu mutlaka olacak. Ama illa ki o Konak Meydanı’nda o zeybek oynanacak. Bugüne kadar aldığımız en iyi oyu almak hedefimiz olsun ama… İnşallah AK Parti İzmir’de birinci gelsin, birinci geleceğiz. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi başı dik ve alnı açık yürüyecek olan tek bir parti ve o partinin mensupları AK Partililer vardır. O yüzden İzmirin sokaklarında adım adım dolaşırken bu gururla dolaşacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımızı birinci yapacağız

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise; 2023 seçimlerinde İzmir’de parti tarihinin en yüksek oyunun alınacağını söyledi ve “Bugün geldiğimiz noktada partimiz 600 bin civarında üye sayılarına yol alırken İzmir’de 1,5 milyonluk oyları zorluyoruz. Çok daha iyi sonuçlar almamız mümkün. Biz Ramazanın bereketini İzmir’in her sokağında ve mahallesinde gördük. Daha da üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim bu çalışmaları biraz daha genişletmemiz lazım. Daha uzun katılımlı, hep birlikte muhasebemizi yaparak 2023’te şimdiye kadar aldığımız en güzel sonuçla İzmir’de cumhurbaşkanımızı birinci yapacağız” diye konuştu.

“Biz güçlü bir aileyiz”

İl Başkanı Sürekli de vefa vurgusu yaparak “Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Biz bu şiarla hareket ediyoruz. Vefanın İstanbul’da bir semt olmadığı düşüncesiyle çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez kurucularımız, uzun süre görev yapan mahalle ve ilçe başkanlarımızı evlerinde ziyaret ederek bu çalışmalara başladık. Ardından toplu vefa yemekleri yaptık. Bölgelerde toplantılar yaptık. İrtibatı kesmedik, kesmeyeceğiz. Biz güçlü bir aileyiz. AK Parti güçlü bir aile. Bu ailenin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ona layık olmak için çalışıyoruz” dedi.