AK Parti Konak İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Konak İlçe 7. Olağan Kongresi'nde tek aday olan Sait Başdaş güven tazeledi.

Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kongrede yaptığı konuşmada, pandemi şartlarında ilçe kongrelerini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığının başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Sürekli, "Çalışmaya mecburuz. İzmir'in bize, AK Parti'ye ihtiyacı var. İzmir birçok problemle karşı karşıya. Onların işi gücü laylaylom, başka bir şey yok, 550 günlük icraatlarını açıkladılar. Niyetleri halka hizmet değil. 2024'te İzmir'in makus tarihini değiştireceğiz." dedi.

Sürekli, Körfez'deki kirliliğin temizlenmediğini, ulaşım sorununa çare bulunamadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Körfezin temizleneceği yok. Ama isterse bu haliyle yüzsün. Ona da bir şey demiyoruz. Basmane, Karşıyaka, Alsancak Garı yakınındaki battı çıktı ne oldu. Ulaşım çok kötü durumda. Yok yapmıyor, yapamaz. Ulaşımda 90 dakika uygulaması konusunda da yanlış yaptılar. Büyük zam yaptılar. Unutmadık, takip ediyoruz. Bu yanlışlık düzelececek, düzelmeli."

Kerem Ali Sürekli, AK Parti teşkilatına güvendiğini ifade ederek Konak İlçe Kongresinin de başarılı olmasını diledi. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 550 günlük hizmet sürecine ilişkin sunum yaptığını hatırlatarak, "İzmir'in içme suyu ve kanalizasyon sorununu halletmeden başka işlere başlayamazsınız. Sonra ulaştırma. İzmir Türkiye'ye lazım, İzmirsiz Türkiye eksik olur, turizm yarım olur, fuarcılık yarım olur." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti'nin teşkilatıyla güçlenen bir dava olduğunu dile getirerek, Türkiye ve İzmir için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ise "çiçek, böcek derdinde" olduğunu savunan Çankırı, "Halkı bunlarla geçiştirmek ve göz boyamak istiyorlar. CHP'li olanlar bile o kadar şikayetçi ki. 2023 ve 2024 yılında çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." dedi.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Sait Başdaş, gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. İzmir'in merkez ilçesi olan Konak'ın halinin içler acısı olduğunu ifade eden Başdaş, ilçeyi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak istediklerini aktardı.