AK Parti'li Dağ Soyer'in tweet'ini beğenmedi

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in LGBTİ+ Onur Haftası'nı tweet atarak kutlamasına şahsi hesabından tepki gösterdi

Dağ, Soyer'in mesajını 'millete karşı ayıp' olarak değerlendirdi.

LGBTİ+ bireylerin dünyanın her yerinde her yıl kutladığı Onur Haftası, yine Türkiye'de gündeme oturdu. Valiliklerin yasağı nedeniyle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Onur Yürüyüşü düzenlenemeyen ülkemizde 'kutlamaların' adresi sosyal medya oldu. Önceki gün boyunca, özellikle Cumhuriyet Halk Parti'li başkanlar tarafından yönetilen belediyeler, kurumsal Twitter hesaplarından attıkları tweet'ler aracılığıyla Onur Haftası'nı kutladı. Tebrik mesajlarına katılanlardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Soyer, kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak yaptığı kutlamada "Önümüzdeki senelerde birlikte yürümek dileğiyle. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun. #ÇokSesÇokRenkÇokNefes #Pride2019" ifadelerini kullandı. Mesaj, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal Twitter hesabı tarafından da paylaşıldı.

Dağ, rahatsız oldu

Soyer'in kutlama mesajı üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Hamzta Dağ, aynı mecradan Onur Haftası üzerine 'daha farklı' değerlendirmelerde bulunarak tepki gösterdi. Twitter hesabından Başkan Tunç Soyer'in paylaşımını alıntılayan Dağ, "Toplumsal ifsada yol açacak düşünceleri 'Özgürlük' kisvesi altında alenen yaşayarak milli ve dini değerlerimizi hedef alanları can-ı gönülden desteklemek, bu millete karşı yapılan büyük bir ayıptır." mesajını paylaştı. Soyer'e tepki göstermeyi bununla sınırlamayan AK Parti'li bir paylaşım daha yaparak "Türkiye Cumhuriyet'inde yaşayan herkesin en değer verdiği kurum anne-Baba-çocuk ve büyüklerinden oluşan ailedir.Aileyi bitirmek teşebbüsü bu milleti bitirme teşebbüsüdür. Bu teşebbüs de akim kalacaktır. #AilemizHerŞeyimiz" ifadelerini kullandı. Dağ, son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ve aile kavramı hakkında söylediği sizlerden birini paylaşarak "Efendiler, sosyal hayatın kökeni,aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur." yazdı ve mesaja CHP'nin kurumsal hesabını da etiketledi. CHP kanadından Hamza Dağ'a herhangi bir yanıt verilmedi. n Pelin Atmaca