AK Parti'nin tutumu seyyarı üzdü!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı" nın Ak Parti Grubunun itirazları sonucunda Hukuk Komisyonu'na iade edilmesini, Esnaf Komisyonu'na gönderilmesini değerlendiren İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, Ak Parti Grubunun meclise gelen taslağı geri çevirmesini yadırgadıklarını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci birleşiminde gündeme gelen kentteki seyyar esnafı ve sanatkârının sorunlarını çözmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı" Ak Parti Grubunun itirazları sonucunda Hukuk Komisyonu'na iade edilmesine, Esnaf Komisyonu'na gönderilmesine karar verildi.

Ticarete balta

Mecliste "Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı"yla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, konun komisyonlara geri gönderilmesini isteyerek grubunun itirazlarını şu şekilde dile getirmişti:

"Biz direk esnafı ilgilendiren bir konu olmasından dolayı esnafında konuyu incelemesi gerektiğini düşündük. Sadece protokolün hukuki boyutu değil, bu konuda esnafı da ilgilendiren konularda olduğumuz için bizim ilk itirazımız konunun esnaf komisyonu tarafından da incelenmesi. Çünkü esnaf komisyonuna gittiğinde esnaflarla görüşülecek, ticaret odası ile görüşülecek. Direk esnafı ilgilendiren konuda esnaf komisyonumuza bile göndermiyoruz. Yerleri bile belirleyecek komisyon kurulmuş, bundan kimin haberi var? Bu yerler kimlerin yerleri, nereler? Kamu alanlarını vereceğiz. Buradan ticari kazanç elde edilecek. Bu yönetmeliği çıkarmakla İzmir'i sizin tabiriniz ile dünya kenti, marka kent İzmir sloganınıza aslında kendiniz ihanet ediyorsunuz, şehirlerin yüreğine kalbine hançeri saplıyorsunuz. Geçmişte yaşana sorunları hepimizi biliyoruz ancak sırf popülerizm yapmak adına bir şehir böyle algılar ile yönetilmez. Alsancak'ta en değerli yerleri vereceksiniz ve orada ürün satılacak ancak orada vergisini veren kirasını veren esnaf mağdur olacak... Bu İzmirlilere yardımcı olmak değildir, bu ticarete balta vurmaktır."

Seyyar Esnaflar, Ak Parti Grubunun tutumunu yadırgadı



Sokak satıcılarını yakından ilgilendiren düzenleme meclise Hukuk Komisyonu'ndan 'AK Partinin ret' oyu sonrası oy çokluğu ile gelmiş yine Ak Parti Grubu'nun itirazlarıyla Hukuk Komisyonu'na iade edilmesine, Esnaf Komisyonu'na gönderilmesi kararı verildi. Mecliste seyyar satıcılar üzerinden yaşanan tartışmaları ve Ak Parti Grubu'nun itirazlarını değerlendiren İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Başkanı Evren Laçin, "Özgür Bey zamanında bizimle beraber olduğunu söylüyordu. Meclise gelen taslağı geri çevirmelerini biraz yadırgadık. Bir bakımdan bu tutum seyyar esnafını hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu. Laçin, Ak Parti Grubunun taslağa itirazları üzerine bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.