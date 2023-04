AK Partili Hızal; HDP'li Önder'in sözlerini hatırlattı, CHP'liler sıralara vurdu

İzmir'de İZBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılan HPD’li Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili sözlerini hatırlatması mecliste tansiyonu yükseltti. Hızal'ın sözleri üzerine CHP’li meclis üyeleri önlerindeki sıralara vurdu.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İZBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet raporunun görüşmelerinde konuştu. Hızal, "İzmir'in sorunlarını kaldırmak için harhangi bir faaliyet içine giremediniz. İZBB'yi finansal açıdan iflasa sürüklediniz. Biz burada adeta Seferihisar'ın büyük öreneğini görüyoruz. Adeta Seferihisar'da yaşadığımızın büyük bir örneğini görüyorum. Seferihisar'ı şu anda İZBB kurtarmaya çalışıyor ama İZBB'yi kurtaramayacaksınız. 2024 yılında biz kurtaracağız. Tüm bunları yapamadığınız için gündem olmak zorundasınız. Özellikle Sayın Başkan Tunç Soyer gündem olmak zorunda, ülkenin gündemine gelmek zorunda. Bunun için İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını bir sanatçının konserine indirgemiş, o konser günlerce konuşulmuş, konuşturulmuştur. Konser günü de kendisi sahneye çıkıp lkokul tarih bilgisiyle, tarihi şahsiyetleri tarihçi edasıyla 'Vatan Haini" ilan etmiş Atatürk'ün arkasına sığınmış. Kendi finansını iflasa sürükleyen aynı kişi İktisat Kongresi düzenlemiş. Ama kuruluşun ve kurtuluşun kenti olan İzmir'de bu İktisat Kongresi'nde '100 yıllık Cumhuriyetle hesaplaşacağız' diyenlerin sözcülerini buraya çıkartıp Mustafa Kemal Atatürk’e rüşvetçi suçlamasında bulundunuz. Bunu siz yaptınız" dedi. Hızal'ın isim vermeksizin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılan HPD’li Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili sözlerini hatırlatması mecliste tansiyonu yükseltti. Hızal'ın sözleri üzerine CHP’li meclis üyeleri önlerindeki sıralara vurmaya başladı. Bu duruma oturumu yöneten Başkan Vekili Mustafa Özuslu müdahale ederken AK Partili Hızal ise kürsüden "Meclis demokrasi anlayışnız bu. O gün bunu masaya vurmyaı yapacaktınız. O gün alkışlamayacaktınız, masaya vuracaktınız. Yazık gerçekten çok yazık" ifadelerini kullandı.



HIZAL'DAN ÜÇ SORU



Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e üç soru yönelten Hızal, “İZBB Başkanı’na göre İzmir’in en temel sorunu nedir ve en temel sorunuyla alakalı hangi adımı atmıştır? Sayın Başkan’a göre göreve geldiği günden bu yana ve göreve gelmeden önceki süreçte vermiş olduğu vaat ve sözlerin yüzde kaçını yerine getirmiştir? İZBB Başkanı’na göre İzmir temel belediyecilik hizmetleri açısından ileriye mi gitti, geriye mi? Bu soruları çoğaltmamız mümkün ancak Murat Bey soru ve soruların rakamsal boyutlarına takıldığı için artırmıyoruz” diye konuştu.



İzmir’in en büyük sorunun deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu söyleyen Hızal, “Günümüzde İzmir’in en temel sorununa baktığımızda deprem ve kentsel dönüşüm. Bu şehrin ne kadar çarpık bir kent yapısı içinde olduğunu ve bu şehri 25 yıldır CHP’nin yönettiğini biliyoruz. Türkiye’de gecekondulaşma oranının en yüksek olduğu şehir İzmir’dir. Deprem korkunç bir gerçek ama bugün ortaya çıkmış bir gerçek değil. Bunlar İZBB Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesinden önce de vardı. Ancak soruyoruz: Deprem ve kentsel dönüşümle ilgili İZBB ne yaptı? Daha önce de bu konuda çalışmalar olması gerektiğini söyledik. Deprem Master Planı yok dedik, bizimle dalga geçtiler. İzmir depreme hazır dediler, 30 Ekim depremi olmamıştı. Sonra ne oldu, 30 Ekim depremi oldu, bu şehrin bunları söyleyen belediye başkanı Kiraz’dan Bayraklı’ya trafikten dolayı dört saatte gelebildi. Demek ki İZBB de İzmir’de depreme hazır değilmiş. Arkasından hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat’taki asrın felaketi dediğimiz deprem oldu. Ulusal kanallarda başkan çıktı, “Bütçemizin yüzde 10’unu depreme karşı hazırlıkta kullanacağız” dedi. Yine çok büyük bir söz söyledi, ‘İzmir’in yapı stokunun yüzde 85’i depreme dayanıklı değil” dedi. Biz bunu defalarca söyledik. Bunu İZBB Başkanı’nın 6 Şubat’tan sonra dile getirmesi çok büyük bir acı. Yüzde 10’unu harcayacak olan İZBB ne yapmış: 2019, 2020 ve 2021 yılında yaklaşık 8.5 milyar yatırım bütçesi ayırmış. Peki, 8.5 milyarlık yatırımın yüzde 10’unu ayırsaydı 850 milyon kullanılması gerekiyordu ama 33 milyon kullanılmış. Binde 40!” açıklamalarında bulundu.



‘İŞTE, DEPREME BAKIŞ AÇINIZ BU’



Hızal, “2022’de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na 55 milyon bütçe ayırmışsınız. Sonra bu bütçe çok demişsiniz ve 30 milyonunu kullanmış. Kapatın bu daire başkanlığını, bu şehirde uzman başka arkadaşlar da var, siyasiler de var. Boşuna 30 milyon vermeyin. Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanlığı kurdunuz 78 milyon bütçe ayırdınız, 26 milyon kullanmış. Yani İzmirliler’e deprem ve kentsel dönüşüm noktasında 80 milyon borcunuz var. Bu paralar nereye gitti? Temsil ve tanıtıma 74 milyon bütçe öngörmüşsünüz, sonra bakmışsınız reklam işleri çok önemli, ulusal kanallara çıkılıyor, Amerika’yı yeniden keşfetmiş gibi oradan kestiğiniz parayı 74 milyon yetmemiş 104 milyon ayırmışsınız. İşte, depreme bakış açınızı gösteren üç rakam” diye konuştu.



“YÜZDE 10’UNU AYIRSAYDINIZ…”



“Bir şeyi yapmak isterseniz sonuç alamazsınız, -mış gibi yapmak o işten sonuç aldığınız anlamına gelmez” mesajı da veren Hızal, “2000 yılı öncesi yapılan yapılar depreme hazır değil, karne çıkarıyorsunuz da bu karnenin pekiyilerle dolu olması için İZBB ne yapıyor? Fay haritalarını çıkarıp fayları imar planlarına işliyor musunuz? İzmir Fayı’nın geçtiği Yelki-Güzelbahçe’de yapılaşmayı durdunuz mu? Orada hala ruhsat veriyor, imar planı yapıyor musunuz, evet. O zaman siz -mış gibi yapıyorsunuz. Boşuna da para harcıyorsunuz! İZBB, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 7 bölgede kentsel dönüşüm çalışması için yetki almış. Bir tanesi Karabağlar Uzundere, Örnekköy, Ege Mahallesi, Gaziemir-Aktepe Emrez, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Bayraklı. 2012 yılından bu yana 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapıyorsunuz, 33 bin bağımsız bölümün dönüştürülmesi gerekirken 12 yılda dönüştürdüğünüz bağımsız bölüm sayısı 970. Bu 12 yılın dört yılı sizin döneminizde. Kentsel dönüşümle ilgili kendinize bir kahraman, kurtarıcı buldunuz İZBETON; pelerini olmayan kurtarıcı. Fakat biz ona çizgi roman kahramanı diyoruz, gerçek olmayan bir kahraman. İZBB’nin kentsel dönüşüm faaliyetlerini yöneten İZBETON bakın, neler yapmış: Örnekköy 3’üncü Etap, bitmesi gereken seviye yüzde 70, şu anki seviye yüzde 9. Örnekköy 4’üncü Etap, gelmesi gereken seviye yüzde 70, şu an yüzde 15. Arkadaşlar, bu inşaatları dört ay içinde bitirmek zorundasınız. Bitmediğinde ne olacak, İZBETON İZBB’ye ceza ödemek zorunda kalacak. Ödeyecek. Ancak siz gidip bürokratlara baskı kuracaksınız bu ceza alınmasın diye. Ben burada bürokratları uyarıyorum: Zimmet çıkar, kamu zararı çıkar sakın böyle bir şeye imza atmayın. Sakın! Bunun müsebbibi kimse gerekli işlemi onlara yapın! Gaziemir, Birinci Etap yüzde 31 seviyesinde olması gerekiyor, geçen 2.5 dedim Sayın Başkan üzüldü, onu yüzde 3’e çıkardım. Uzundere’de mart ayında temel atacaktınız, nerede? Birileri mi engelledi sizi? Kim engelledi sizin Uzundere’de temel atmanızı? Sizin kabiliyetsizliğiniz nedeniyle temel atılamadı. Asıl sorun olan yer Ballıkuyu, planı İZBB yaptı 3.5 emsal verdi. Hadi yapın orada kentsel dönüşümü. Dönüşüm mü yapacaksınız, İzmir’in siluetini mi bozacaksınız? Demek ki siz, 6 Şubat’tan sonra yatırım bütçemizin yüzde 10’unu ayıracağız değil de geçmişten bu yana ayırsaydınız bunların hiçbirini konuşmayacaktık” dedi.



‘CHP BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DA O KADAR TEHLİKELİ’



İZBB’nin birtakım satışlar yaptığını da öne süren Hızal, “Yüzde 10’u ayırmadığınız gibi göreve geldiğiniz günden bu yana bazı satışlar olmuş. 2019 Faaliyet Raporu’na baktım, bin 899 adet İZBB’ye ait mesken varmış. Bunların bazıları Uzundere’de TOKİ tarafından verilen konutlar. 2022 Faaliyet Raporu’na baktım, 780’e düşmüş. Bin 118 adedi satılmış, bugünün değeriyle 1 milyar! Bari konut sattınız onun parasıyla konut yapsaydınız, o da yok. Genel Başkanınız ‘Deprem konutlarını ücretsiz yapacağız’ dedi ama bırakın ücretsizi ücretli bile konut ödeyemeyen bir İZBB var. Görüştüğümüz beş faaliyet raporunun hiçbirinde bu şehrin belediye başkanı bir adet anahtar teslimi yapamadı. Dolayısıyla İzmir için deprem ne kadar büyük tehlikeliyse İzmir’i 25 yıldır deprem gerçeğini görmeyen CHP belediyecilik anlayışı da o kadar tehlikeli” diye konuştu.



VİDEO GÖSTERDİ, ‘MÜSEBBİBİSİNİZ’ DEDİ!



Ulaşım, altyapı, çevre ve trafik sorunlarına da değinen Hızal, “Murat Bey’e ve Başkan’a soruyorum: Son dört yılda İzmir’in trafik sorunu azaldı mı arttı mı? Peki bu trafik sorunun ortadan kaldırılması için İZBB ne yaptı? Sayın Başkan seçilmeden önce onlarca vaatte bulundu. Bugün, Buca’dan çıkıp Bornova’ya gitmek isteseniz iki güzergah var, ya Yeşildere ya Çevreyolu. Eğer İZBB 8 yıldır bir viyadük ve tünel projesini bitirmiş olsaydı üçüncü bir alternatif olacaktı. Neden bitmedi, siz ihale yapmayı beceremeyen bir anlayışa sahipsiniz. Hani viyadükler açılacaktı, neden açılmadı? Dört yılda yatırıma 18 milyar yatırıma kaynak ayırmışsınız, 30 kilometrelik yol açmışsınız. Siz yapmayı bıraktık, bakım ve onarım işlemini yapmakta bile zafiyet gösteren bir yönetimsiniz” dedi ve bir video açtı. Bir vatandaşın belediyenin üst geçitlerinin çalışmadığını ve bir kişinin karşıdan karşıya geçerken vefat ettiğini anlattığı videoyu izleten Hızal, “Asansör çalışmadığı için o kadın karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldı ve bir kadın karşıdan karşıya geçerken trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Bunun müsebbibi İZBB’dir. Şimdi ‘Bu görüntüleri çeken trol’ dersiniz, oranın vatandaşı. Bunun gibi çok fazla görüntü geldi elimize” diye konuştu.



“İzmir’in en büyük sorununu çözmüş ve seyyar mısır ve kestane araçlarını tasarlamışsınız. Yakında da seri üretimine geçecekmişsiniz” sözleriyle devam eden Hızal, şunları söyledi: “Bir milyoncu dükkanları bilirsiniz. Koca İZBB’nin faaliyet raporunu milyoncu dükkanına çevirdiniz. 1 liralık işleri faaliyet diye önümüze koyuyorsunuz.”



BAŞKAN SOYER’E KEMERALTI DAVETİ!



Kemeraltı’nda yapılan alt yapı projesi üzerinden asfalt çalışmalarını da eleştiren Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i Kemeraltı’nı birlikte dolaşmaya davet etti. Hızal, “Yarın öğle vakti Kemeraltı’na birlikte gidelim, sizin orada iki yıldır altyapı ve üst yapıyı ne hale getirdiğinizi ve yapmadığınızı görelim, var mısınız Sayın Başkan? Siz gece gidiyorsunuz, dükkanlar kapandığında elinize bir tepsi baklava alıp gidiyorsunuz, gündüz gidelim. Murat Bey siz de davetlisiniz. Demek ki yumurta kırılmadan omlet yapılmaz hikayesiyle bu işler olmuyor, siz yumurtayı da kırdınız omlet de yapmadınız, asfalt da dökmediniz. İzmir’in yollarını köstebek yuvasına dönüştürdünüz. Sünger kent diye herkese hava atıyorsunuz ya, aslında sünger kent gelişmiş yerlerde su geçiren asfalttır. Siz daha henüz doğru asfalt ve kaldırım yapamıyor, sünger kentten bahsediyorsunuz. Geçin bu işleri” dedi.



“HADİ ÇİĞLİ TRAMVAYI’NA BAĞLANALIM; BİRLİKTE TİYATRO YAPALIM!”



CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın’ın İzmir-Ankara Hızlı Tren eleştirilerine karşılık kentteki tramvay ve metro çalışmalarıyla cevap veren Hızal, şu ifadeleri kullandı: “İZBB ne muhteşem metro inşaatları yapıyor! Kalkıyor Karabağlar’dan Gaziemir’e metro yapıyormuş, Kemalpaşa’ya metro yapıyormuş. Yeni bir proje çıktı, Çiğli’de metro yapıyormuş. Kalkıyor, 32 milyar bütçe ayırmış bütçe inşaatlarına ama gerçekler bu mu? Metro denilince ilk aklımıza gelen Narlıdere Metrosu. Narlıdere Metrosu denildiğinde de benim ‘İnşaat durdu’ dememin ardından bu salonda sahnelenen muhteşem tiyatro. Ben orada, “Narlıdere Metro inşaatı durdu” dedim, hala bu sözümün arkasındayım. Sizin sorun yüzde 90’a kadar yok, geliyor. Yükleniyor, yükleniyor ama yüzde 90’dan sonra duruyor. 91, 92 olmuyor; bazen 96 oluyor 94’e dönüyor ama bitirmiyorsunuz. Narlıdere Metrosu iki yıl önce bitmeliydi. Bu İzmirliler’e iki yıl borcunuz var. Şimdi çıkıyorsunuz önümüzdeki ay deneme seferleri yapacağız diyorsunuz, bakacağız. Narlıdere Metrosu’nu bitirmeniz için size gereken 1 milyar. Bunu kullanamıyorsunuz, kasada para yok, tam takır. Kredi de bulamıyorsunuz çünkü borçlanma limitiniz sizin dediğiniz gibi değil. Şimdi o tiyatroyu sahnelediniz, arkasından Narlıdere Metrosu’nu bitiremediniz. Çiğli Tramvayı’na gelelim. Yapıyorsunuz, bütçesi hazır değil mi, projesi hazır değil mi? Her şeyi hazırladınız değil mi? Bir mesaj okuyacağım: ‘Şantiyede çalışma var ama çok seyrek, beş tane olması gereken saha kadrosu bire indirilmiş. Şirketin içinde aktif bulunan bir adet iş makinesi var. Projenin içinde bulunan bir fay hattını bitirdiler ama tamamlanmamış kısa faylar var. Büyük alanlar var, ödeneksizlik dolayısıyla proje yavaşlatılmış, kadro küçültülmüş.’ Bunu bana orada çalışan bir arkadaş attı. Şimdi size bir teklifte bulunuyorum. Şu an itibariyle Çiğli Tramvayı’na canlı bağlanalım, hadi, birlikte tiyatro yapalım. İşte, durum ortada!”



Sözlerini “Elimde bir belge var İZBB’nin verdiği bir belge” diyerek sürdüren Hızal, “Kentsel dönüşüm yapmayan, asfalt dökmeyen İZBETON üç ayda adında İzmir olan ama gazetecilik faaliyeti dışında her türlü faaliyeti yapan bir gazeteye 506 milyon para vermiş. İZGAZETE'ye... İşte, paralar nereye gidiyor…” dedi.