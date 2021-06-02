AK Partili isim 'durma' eylemini eleştirdi, Başkan Batur yanıt verdi

Konak Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi İzmir’in Çernobil’i damga vurdu. Oturumda Ak Partili Hakan Yıldız, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın ilçedeki tehlikeli atıkların temizlenmesi için başlattığı “durma” eylemine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un katılmasını eleştirdi. Eleştirilere yanıt veren Başkan Batur ise “Ben o eylemde Konak Belediyesi’ni temsil ettim. Ben halkın sağlığı için ne gerekiyorsa koşa koşa yaparım. O atıkları kim kaldıracak? Sizin de bu konuda sorumluluk hissetmeniz lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın harekete geçmesi ve sizin de buna öncü olmanız lazım” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Belediye Başkanı Abdül Batur idaresinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda tüm kararlar oy birliğiyle alınırken dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız’ın Başkan Batur’un geçtiğimiz hafta Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile birlikte katıldığı “duran adam” eylemi eleştirisi oturuma damga vurdu.

Belediyedeki vaka sayısı bire düştü

Oturumun başında normalleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Batur, “Bugün yeni bir normalleşme dönemine başladık. Esnaf arkadaşlarımız saat 21.00’e kadar da olsa bir nebze de olsa nefes alacak ve döndüğünün sağlanması konusunda esnaf arkadaşlarımıza nefes aldırdı. Yine de dikkat etmek ve fazla gevşememek gerekiyor. Haziran sonuna kadar bu şekilde disiplini gitmek önümüzü açacaktır. Öyle umut ediyoruz. Özellikle bu ay sonuna kadar 30 milyon aşının geleceği şeklindeki beyanlardan sonra aşılamanın hızlanması bizi ve halkımızı rahatlatacak. Sevindirici. Çünkü biz de takip ediyoruz. Belediyemizde ki vakalar da oldukça düştü. Şu an 1 vakamız ve takip ettiğimiz bir hastamız var. 100 sayılarından buraya geldik. Bir an önce bu hastalığın ülkemizin başından gitmesi en büyük temennimiz” dedi.

Ak Partili Yıldız’dan Batur’a eylem eleştirisi



Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Başkan Batur’un geçtiğimiz hafta Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile yaptığı “duran adam” eylemine ilişkin eleştirilerde bulundu. Yıldız’ın Batur’un eyleme katılmasını eleştirmesi üzerine karşılık veren Başkan Batur, “Gaziemir’deki eyleme sizi de çağıracağım ben. Çok güzel bir eylem. Kimseye zararı yok. Siz de gelin” dedi.

Batur’un ardından konuşmasına devam eden Yıldız, şubat ayında yaşanan sel felaketi üzerinden Başkan Batur’un Konak ile ilgilenmediğini iddia ederek “Seve seve gelirim. Ben çevreci bir insanım. Ben bunu eleştirmiyorum. Tam tersi çevre ilçelere gösterdiğiniz duyarlılığı göstermek için söyledim. Biraz da Konak’la vakit geçirmenizi isterim. Biliyorsunuz geçtiğimiz şubat ayında sel felaketi yaşadık ve en çok etkilenen ilçelerden biriyiz. Ayrıca Lale Mahallesi’ne birçok ev sular altında kaldı. Ben o sırada oradaydım. Felaketin derecesini tespit etme şansım oldu. O suların nasıl geldiğine baktım. Atatürk Maskı’nın altında büyükşehir bir köprü yaptı. O köprüden 50 metre sonra üçlü menfezden su kapalı menfeze gidiyor. Bu şekilde de su daha fazla hızlanıyor. Durum böyle olunca Karakuyu Mahallesi’nin orada eski köprünün aylarındaki pislikle birlikte tıkıyor. Daha sonra tekrar o pisliklerle mahallemize giriyor ve caminin yanında duvarı delerek dereye karışıyor. Toplasanız 25 dakikalık su hareketi insanların yaşamını çekilmez hale getiriliyor. Yıkılan duvarın onarılmış haline baktığımızda taşlarla örülmüş ve hiçbir betonun tutmadığı, belediye yetkililerinin ‘Martın sonunda gelip betonlayacağız’ dediği o duvar mıcırla tutturulmuş. O mıcırlar derialtını tıkamış durumda. Bunlar Konak sınırlarında olmuş. Ben şunu istirham ederim. O mahalleye giderek vatandaşlarımızla konuşun. Ben bunu niye gündeme getiriyorum? Gaziemir’i takip ettiğimiz kadar Konak’ı da takip edelim. Bu sorunu takip edelim ve yeni bir felaketle karşılaşmayalım” diye konuştu.

Üç tane ilçe başkanı bir araya gelmiş bizi eleştiriyor



Yıldız’ın ardından eleştirilere yanıt veren Başkan Batur ise Yıldız’ın meclisi gerdiğini belirterek “duran adam” eylemi eleştirilerine yanıt verdi. Batur, “Eleştiri olacaktır, sıkıntı olacaktır. Bunları eleştirmek en tabii hakkınız. Vergi konusunda getirdiğiniz mahkeme kararını inceleyelim. Gerekirse bakanlıkla da görüşelim. Görüşü alırız, dosyamıza koyar ve uygulamamızı yaparız. Yasa ve hukuk ne diyorsa onu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun yanında… Yeşildere’deki sel baskınıyla ilgili… Selin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaki vatandaşları otele yerleştirmişti. Otelde de kendilerini ziyaret ettik ve onlara diğer mahallelerdeki vatandaşlarımızdan biraz daha fazla yardım konusunda söz verilmişti. Yerine de getirildi. Duvar konusunda da İZSU hassasiyetini gösterecektir. Biz de takibini yaparız. Sayın Yıldız, güzel güzel geliyorsunuz ve meclisi germeyi başarıyorsunuz. Gaziemir’deki olayla Konak olayının ne farkı var? Gaziemir’de 500 ton nükleer atık var. Biz bu kentte yaşamıyor muyuz? Gaziemir Belediye Başkanımız bu konuda hassasiyetini ortaya koymuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir’in kamu kurumları burayı seyrederken Gaziemir Belediye Başkanı dikkat çekmek için böyle bir eylem yapıyor. Siz oraya gidip o insanları gördünüz mü? Bunun kamuoyunun gündeminde tutulması kadar doğal bir şey var mı? Böyle bir davet gelince koşa koşa gittim. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ne size ne de başka bir kurumun başkanına! Ben halkın sağlığı için ne gerekiyorsa koşa koşa yaparım. Ben 10.50’de gittim ve 11.30’da Hocazade Camii’nde cenazeye katıldım Konak’tan bu kadar ayrıldım. Aman aman! Biz yapılan çalışmalara bakıyoruz, çalışıyoruz da. Bizi kaşımızın gözümüzün hatırına seçmediler. Eleştiriler olur ama meclis germe konusunda Sayın Yıldız bir numara. Muhalefet yapmak en tabii hakkınız. Ama bu hakkı kullanırken biraz daha biz nasıl yaklaşıyorsak öyle yaklaşırsanız daha iyi olur. Gaziemir’e gittim diye eleştiriyor. Kime ne? Ben o eylemde Konak Belediyesi’ni temsil ettim. O atıkları kim kaldıracak? Sizin de bu konuda sorumluluk hissetmeniz lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın harekete geçmesi ve sizin de buna öncü olmanız lazım. Neymiş… Üç tane ilçe başkanı bir araya gelmiş bizi eleştiriyor. Bunlar basit şeyler. Biz Konak’ı temsil ediyoruz. Hem Konak’ın dışında hem de Konak’ta gayet iyi temsil ediyoruz” dedi.