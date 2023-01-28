AK Partili Kaya açıkladı: Tarihi Forbes Köşkü yenilenecek!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca'da bulunan tarihi Forbes Köşkü'nün restorasyonu ve restorasyon sonrası Bucalılar'ın kullanımına açılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, SGK Müdürü Erdoğan Kazandır, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yekta Öncel ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ile birlikte köşkü gezen Kaya, daha önce restorasyon geçiren 113 yıllık tarihi binanın tekrardan kapsamlı bir şekilde elden geçirilerek İzmir'e ve Buca'ya kazandırılacağını ifade etti.

Buca Forbes Köşkü'nün tescilli bir yapı olduğunu ve Levanten köşkleri arasında en çarpıcı ve görkemli olanı olduğunu hatırlatan Kaya, "Forbes Köşkü hem ülkemizin, hem İzmir'imizin, hem de Buca'mızın önemli bir tarihsel değeri. Burada daha önce restorasyon çalışması yapılarak, özellikle dış cephede bir sağlıklaştırma sağlandı. Şimdi daha kapsamlı bir restorasyon ile burayı ele almayı hedefliyoruz. Burası 1908 yılında yapılmış, geçirdiği yangın sonrasında 1910 yılında yeniden yapılmış. Daha sonradan farklı şekillerde kullanılmış. O dönemdeki Buca SSK Hastanesi bahçesinde kaldığı için, 1950 yılında şimdi SGK haline gelen SSK'nın mülkü olmuş. Uzun yıllar poliklinik olarak da burası Bucalılar'a hizmet verdi. Burada hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaları yaparak süreci başlatıyoruz. Öncelikli hedefimiz restorasyonu tamamlamak. Sonrasında da burayı Bucalı hemşehrilerimizin en iyi kullanabildiği şekliyle hizmetlerine sunacağız" şeklinde konuştu.

TARİHİ MİRAS GELECEĞE AKTARILACAK

Tarihi yapıların korunarak özgün özellikleriyle geleceğe aktarılmasının geçmişle gelecek arasında bağlantı kurulmasını sağlayacağını ifade eden Kaya, "Tarihi yapıların korunması, tarihi mirasın geleceğe aktarılmasını sağlıyor. AK Parti olarak bu anlamda ülkemizde sayısız tarihi eseri ayağa kaldırdık. Tarihi ve kültürel varlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirmenin en etkili yolunun, onlara yeni işlevler vererek yaşatılmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Geçmişi geleceğe aktarmak, yapıdaki tarihi izleri korumak amacıyla sosyal ve kültürel yönden toplumsal süreklilik olmalı. Bu sebeple, Forbes Köşkü'nde restorasyon sonrası yapının işlevsel bir biçimde kullanılmasını, Bucalı hemşehrilerimizin hizmetine açılmasını sağlamalıyız. İnşallah kısa sürede çalışmalara başlayarak Bucalılar'a müjdeli haberi vereceğiz" dedi.

