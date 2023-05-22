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AK Partili Kaya: Kılıçdaroğlu, sandıkta hüsrana uğrayacak

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta sandıkta milletimizden cevabı aldıktan sonra başka bir kimliğe büründü. Gündeme göre büründüğü kimlikleri ile siyasette adeta her tuşa basmaya başlayanlar yine hüsrana uğrayacak" dedi

AK Partili Kaya: Kılıçdaroğlu, sandıkta hüsrana uğrayacak
22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:19

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca, Menderes ve Torbalı'da gerçekleştirdiği programlarla sahadaki çalışmalarını sürdürdü. Partisinin Buca ilçe teşkilatıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştiren, Menderes'te Görece, Yeniköy, Çatalca, Akçaköy, Dereköy ve Develi mahallelerini, Torbalı'da ise Ahmetli, Pamukyazı, Demirci, Yoğurtçular, Yeşilköy, Subaşı ve Atalan mahallelerini ziyaret eden Kaya, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi. CHP'nin İzmir'e, 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyerek Atatürk karşıtlarını ve Fetö artıklarını milletvekili adayı olarak dayattığını hatırlatan Kaya, "CHP, İzmir'e bir dayatma yaptı. Atatürk karşıtı, TSK'ya hakaret eden isimleri aday yaptılar ve 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler. Şimdi 28 Mayıs'ta İzmirli hemşehrilerimiz güçlü iradesini gösterecek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tıpış tıpış gönderecek" şeklinde konuştu. Torbalı'nın kırsal mahallelerine doğalgaz vermeye başladıklarını hatırlatan Kaya'dan, Menderes'in kırsal mahallelerine de doğalgaz müjdesi de geldi. Kaya, kısa zaman içerisinde altyapı çalışmalarına başlanacağını belirtti.

MİLLETİMİZ OYUNLARINI OYU İLE BOZDU!

Millete tepeden bakan kibir ve ego abidelerinin 28 Mayıs'ta hüsrana uğrayacağını belirten Kaya, "HDP ile kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına sessiz kalan, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını ve özerklik getireceğini vadeden, FETÖ için KHK sözü veren Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta sandıkta milletimizden cevabı aldıktan sonra başka bir kimliğe büründü. Gündeme göre büründüğü kimlikleri ile siyasette adeta her tuşa basmaya başlayanlar yine hüsrana uğrayacak. Şekilden şekile giriyorlar, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ne deseniz, ne söyleseniz boş. Milletimiz sizi iyi biliyor, iyi tanıyor. Türlü pazarlıklarla, binbir türlü tavizlerle bir süreç yürüttünüz. Ama milletimiz oyununuzu oylarıyla bozdu. Karalayıcı, yıkıcı politikalarınıza destek vermedi. Şimdi masaları yumrukluyorlar, nefret içeren sözlerle depremzedelerimize hakaret ediyorlar. Bu kibirli, egolu, üstenci bakış yine kaybedecek. Bu aziz millete tepeden bakılmaz, hor görülmez. 28 Mayıs'ta milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçecek" şeklinde konuştu.

MİLLETİMİZ GÜVEN VE İSTİKRARA SAHİP ÇIKACAK

Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili ile çoğunluğu elde ettiklerini anımsatan Kaya, milletin bu tabloya bakarak istikrar ve güven için sandığa giderek gerekeni yapacağını söyledi. 28 Mayıs'a kadar durmadan yorulmadan çalışacaklarını belirten Kaya, "14 Mayıs'ta milletimiz 27 milyonu aşkın oyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'na vermiştir. Milletimiz, ittifakımıza olan güvenini, inancını göstermiştir. Ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'a kadar hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı için Hep Birlikte' diyerek sahada olacağız. Milletimiz güven ve istikrara tekrardan güçlü bir şekilde sahip çıkacak. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını çok daha yükselterek, 28 Mayıs'taki seçimden zaferle çıkacağız" dedi.
 

Etiketler; #Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya #izmir #buca #menderes #torbalı
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