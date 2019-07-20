Ak Partili Kırkpınar'dan 'Kozak' açıklaması

Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası’ndaki fıstık çamlarında yaşanan verim düşüklüğü ile ilgili olarak açıklama yaptı.

AK Parti olarak son yıllarda kozak yaylasında yaşanan verim kaybının araştırılması ve önlem alınması noktasında Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli çalışmalara başladığını belirten Kırkpınar, “Bununla birlikte bir takım önlemler alınması noktasında da ilk adımlar atılmıştır. Bergama ilçemizin önemli ihracat ve gelir kalemlerinden olan fıstıkçamı meyvelerinde son 10 yılda meydana gelen verim düşüklüğünün tespiti ve sorunun giderilmesi hususunda başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, ilgili müdürlükler ile üniversitelerimizde bazı çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların yanı sıra hem yöre halkına hem ülke ekonomisine katkıları bakımından uzun yıllardır ağaçlandırma çalışmalarıyla Fıstık Çamı sahalarını arttıran Bakanlığımız, her türlü orman zararlılarıyla olduğu gibi Fıstık Çamı’nda verim düşüklüğüne sebep olan sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili tüm çalışmalara destek vermiştir” ifadelerini kullandı.

Çalışma gurupları oluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2015 yılından beri sorunun tespiti ve çözümü ile ilgili üniversitelerden konuyla ilgili en seçkin bilim insanlarını bir araya getirerek çalışma gurupları oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Kırkpınar, “Ancak ağaç ve ormancılık biliminin uzun vadeli, sabır gerektiren bir çalışma alanı olması nedeni ile henüz olumlu bir gelişme kaydedilmemiştir. Ayrıca bu sorun sadece ülkemizde değil, Akdeniz iklim kuşağında olan tüm ülkelerde yaşanmakla birlikte çözüm de hem ulusal hem de uluslararası düzeyde araştırılmaktadır. Ayrıca bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde verim düşüklüğünde en baskın faktörlerin ülkemize 2012 yılında giriş yaparak hızla yayılan Leptoglossus occidentalis tohum zararlısı başta olmak üzere böcek zararları, fungal etmenler, tozlaşma ve beslenme sorunları olabileceği sonucuna varılmıştır” diye konuştu.

10 araştırma projesi uygulamaya konuldu

Verim düşüklüğünün tespiti ve giderilmesi noktasında çalışmalar yapıldığını hatırlatan Kırkpınar, buna bağlı olarak 10 proje üzerinde saha çalışması yapıldığını da vurguladı. Kırkpınar, “Orman Genel Müdürlüğünce fıstık çamında tozlaşma biyolojisi ve ekolojik strese bağlı terpen grubu bileşiklerin belirlenmesi, Fıstık çamı kozalaklarında iç çürüklüğe sebep olan Fungal etmenler ve bulaşma yollarının tespiti ile kontrol olanaklarının araştırılması, Leptoglossus occidentalis ile biyolojik mücadele olanakları, Fıstık çapında kozalak ve fıstık verimini artırmaya yönelik elektrostatik uygulamalar, Leptoglossus occidentalisin Türkiye’deki yayılışı, biyolojisi ve funguslarla ilişkisi, termal kaynaklı tuzak geliştirilmesi, kimyasal savaş imkanlarının araştırılması gibi 10 adet araştırma projesi uygulamaya konulmuş olup arazi çalışmaları da devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gerekli çalışmalar yapılıyor

Yöre halkının uğradığı ekonomik kaybın bir an önce giderilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmalar yapıldığını söyleyen Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere verdi:

“Başta Bakanlığımız olmak üzere, ilgili müdürlükler ve yaklaşık olarak 10 üniversite tarafından konu ile ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme yapıldığı ve bölgede kurulu olan Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün konu ile yakından ilgilendiği bilinmekle birlikte sayılan bu nedenlerden ötürü, başka bir araştırma grubu ya da biriminin kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Yöre halkının uğradığı ekonomik kaybın bir an önce sonlandırılması için, zaten Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün yürütmekte olduğu çalışmalara ilave olarak, 2019 yılı başında, Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda geniş kapsamlı bir proje de başlatılmıştır.”