AK Partili Saygılı: Bu zafer hepimizin

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylamasında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu zafer hepimizin. Bugün kaybedenin olmadığı kazananın Türkiye olduğu bir gündür" dedi. Saygılı 2024 yılındaki yerel seçimlere ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylamasında ülke genelinde sandıklar açılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi sonrası AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde kutlama programı düzenlendi. Yüzlerce partilinin katıldığı programda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il başkanlığı binasındanki balkondan alandaki vatandaşlara seslendi.

"GÖNÜLLERİN FETHEDİLDİĞİ BİR GÜN OLDU"

"Bugün tüm dünyaya demokrasi dersi verdik" diyen Saygılı, "Bugün senin iradenin senin kararının zaferi bugün büyük Türkiye’nin zaferi bugün Türkiye yüzyılı mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ın siz dava arkadaşlarının zaferi. Gururluyuz. Sevinçliyiz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Reisimiz liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize Türk dünyasına islam dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Ezilenlerin gür sesi suskun dünyanın hür sesi gücünü milleten alan Recep Tayyip Erdoğan doğru zaman doğru adam. Milet bir bayrak bir vatan bir devlet bir Türkiye kazandı. Kıymetli dava arkadaşlarım özgürlük güven kazandı. Türkiye kazandı. İzmir bu gece dağlarında demokrasi çiçekleri açtı. Denizinde Türkiye yüzyılı başladı. 29 Nisan mitinginde yazdığım mektubu bugün gece ulaştırdınız. Teşekkürler İzmir aziz milletim ve aziz teşkilatım. Yarın 29 Mayıs Istanbul’un fethi. bugün 28 Mayıs’ta gönüllerin fethedildiği bir gün oldu. Şimdi bizde rehavet yok bir zaferden diğer zaferden koşma zamanı" dedi.

SAYGILI'DAN YEREL SEÇİM ÇIKIŞI

2024 yerel seçimleri için çalışmaya başlayacaklarını dile getiren Saygılı, CHP’nin ’Aşkla İzmir, Sana Söz İzmir’ sloganlarına da atıfta bulundu. Saygılı, “İzmir yüzyılında başlama zamanı. Artık izmir zamanı geldi. İzmirin zamanı geldi diyor muyuz? Büyük türkiye zaferini taçlandırıyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun. Atalarımız ne demiş lafla peynir gemisi yürümez. İzmir hakkını alacağız. Sana söz, aşkla İzmir vs vs İzmir’le adeta dalga geçiyorlar. Yahu e insaf onlar bugüne kadar milletimize hangi sözü tuttular. Yıllarımız delik deşik körfez kokuyor değil mi ? Trafik her gün kitleniyor demi her yağışta İzmir seller basıyor mu? Yakışıyor mu bu gidişata dur diyecek miyiz ? İzmir’in beklediği hizmete kavuşturmaya var msınız? Aylardır iktidar hayali gören bay Kemal boş söz söyler bizim reis son sözü söyler. Biz 21 yıldır kardeşlik hukukunu verdik mi? Verdik. Biz savunma sanayinin hakkını verdik mi? Biz sağlığın hakkını verdik mi? Biz dış politikanın, memurun, işçinin, emeklinin hakkını verdik mi? Desteklerinizden dolayı İzmirimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet ittifakıyla birleşen tüm gönüldaşlarımız bu zafer hepimizin. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Bugün kaybedenin olmadığı kazananın Türkiye olduğu bir gündür. Daha fazla İzmir ve daha fazla özgür hissedeceği ilk günüdür bugün. Kime oy vermiş olursa olsun kardeşlerimizin bayramıdır bugün. Bugünden sonra zorluğumuz daha da arttı. 2024 seçimleri için ayrı bir sorumluluk yükledi. Hemen şimdi başlatıyor muyuz? Yerel seçimlerde durmak yok demek için söz veriyor muyuz?” şeklinde konuştu.