Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga!

İzmir'in Konak ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında yaşanan çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın içinde sürücü Erdinç A., tartıştığı D.U. tarafından defalarca bıçaklandı. Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Erdinç A.’nın tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı

Olay, sabah 05.15 sıralarında İnönü Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, A.C. ve D.U. ile akaryakıt istasyonunun marketine gelen Kardelen G., Aygül Ç., Mustafa Anıl G., Necettin A. ve Erdinç A. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Olayda, D.U. belinden çıkarttığı bıçak ile hafif ticari araç içerisinde bulunan ve şoför koltuğunda oturan Erdinç A.'yı sol ayağından defalarca bıçakladı. Bu sırada, olayı fark eden Aygül Ç., Erdinç A.'yı araçtan çıkarttı. Şüpheliler, hızla kaçarken, istasyon çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı Erdinç A.'ya olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Durumunun ağır olduğu bildirilen Erdinç A.’nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bildirildi. Polis ekipleri, Erdinç A.’yı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli D.U. ile yanında bulunan A.C.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Akaryakıt istasyonunda yaşananlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi Erdinç A.’nın arkadaşlarından ve yerde yatan Kardelen K.'yı tutmaya çalışıyor. Bu sırada, D.U. yan kapıdan araca girerek şoför koltuğunda bulunan Erdinç A.'yı defalarca bacağından bıçaklıyor. Durumu fark eden Aygül Ç., aracın kapısını açarak Erdinç A.'yı dışarıya çıkartıyor. D.U. ile arkadaşı A.C. iddiaya göre olay yerinden küfür ederek uzaklaşıyor.