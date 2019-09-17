Akdeniz foklarının nesli tükeniyor!

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, nesli tükenmek üzere olan Akdeniz foklarını Meclis gündemine taşıdı. Polat " Karaburun yerelinde koruma ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi ve Karaburun için Özel Koruma Bölgesi kararının ivedilikle verilmesi gerekmekte" dedi.

Polat "13 Eylül'de Karaburun'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarından biri yaralı halde görülmüştür. Çevredeki vatandaşların duyarlılığı sonucunda yetkili birimlere haber verilmiş ancak fok denize dönüp gözden kaybolmuştur. Ne yazık ki 3 gün sonra cansız bedeni sahile vurmuştur. Akdeniz fokları dünyanın en nadir 12 memelisinden biri. Akdeniz fokları 20. yüzyıl başına kadar Akdeniz kıyıları ile Doğu Atlantik kıyılarında, Portekiz'den Batı Afrika sahillerinden Senegal'e kadar 1000'lerle ifade edilen nüfusa sahip olarak yaşamaktaydılar. Aşırı avlanma, yaşam alanlarının azalması ve deniz ekosisteminin bozulması gibi sayılabilecek nedenler ile türün dünya dağılımı daralmış ve nüfusu azalmıştır.

Akdeniz Foklarının dünya üzerindeki sayıları 700'ü geçmemektedir. Akdeniz fokları için Karaburun Yarımadası önemli bir habitat. Nesli tükenme tehdidi altında olan bu canlılar için Karaburun yerelinde koruma ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi ve Karaburun için Özel Koruma Bölgesi kararının ivedilikle verilmesi gerekmekte" ifadelerine yer veren Polat "Akdeniz Fokunun korunması adına Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır? Var ise bunlar nelerdir? Bakanlığınızca kurulmasına izin verilen balık çiftliklerinin Karaburun'da yerleşik olan balık türlerine ve Akdeniz Fokunun Yaşam Alanı olan bölgeye olumsuz etkileri karar sürecinde düşünülmüş müdür? Karaburun Yarımadası kıyılarının Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) kapsamına alınması konusunda Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? Var ise bu çalışmalar hangi aşamadadır? Bakanlığınız tarafından nesli tükenme tehdidi altında olan bu canlılar için Karaburun yerelinde koruma ve eğitim çalışmaları verilmekte midir? Veriliyorsa bu eğitimler nelerdir?" sorularına yer verdi.