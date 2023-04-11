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Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı, yıkılıyor

İzmir'de gerçekleşen Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen Alsancak'taki Atatürk Yüzme Havuzu'nun yıkımına başlandı.

Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı, yıkılıyor
11 Nisan 2023 Salı 11:55

İzmir'in ev sahipliği yaptığı 1971 Akdeniz Oyunları öncesinde 1967'de inşa edilerek kentin sembol yüzme tesisi olan Alsancak'taki Atatürk Yüzme Havuzu'nun kapatıldıktan sonra yıkım çalışmaları da başladı. Bitişiğine yapılan hastanenin inşaatı temelinde risk oluşturduğu için 2019 yılında yaz döneminde kapatılan 56 yıllık emektar tesise iş makineleri girdi. Son 4 yıldır atıl kalan kentin ilk olimpik yüzme havuzu, yıkımın ardından projelendirilip aynı yerine yeniden yapılacak. Yapıldığı günden itibaren binlerce sporcunun yetiştiği, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları'nın yanı sıra birçok ulusal şampiyonanın düzenlendiği tesiste kepçeler yıkıma başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan tesisin yerine yeni bir proje ile modern bir yüzme tesisi yapılacak. İzmir'de Halkapınar Spor Salonu, Seha Aksoy Atletizm Stadı, Soner Coşan Pisti, Cimnastik Salonu, Atletizm Federasyonu Yüksek Performans Merkezi, yan sahalar gibi tesisleri bünyesinde bulundurup spor üssü olan Halkapınar semtindeki olimpik Atatürk Stadı'nın arazisinde 255 milyon TL maliyetle Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yaptıracak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk Yüzme Havuzu için de yıkım tamamlandıktan sonra düğmeye basacak.

İZMİR'DE TEK

Alsancak Atatürk Yüzme Tesisleri, İzmir'deki en kapsamlı havuz olma özelliği taşıyordu. Tesisteki üstü açık 50 metrelik olimpik havuz, 1967 yılında yapıldı. Atlama kulesi ve 2500 kişilik üstü kapalı seyirci tribünleri de bulunan tesis, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları dahil açık olduğu 52 yılda yüzlerce şampiyona ve turnuvaya ev sahipliği yaptı. Tesisteki 25 metre uzunluğundaki yarı olimpik kapalı havuz ise 1971'deki Akdeniz Oyunları için inşa edildi. Tesiste spor salonu ve kış ayları için sünger atlama trampleni de bulunuyordu. Tesise bitişik arazideki yine Akdeniz Oyunları için yapılıp Voleybol Federasyonu'na kiralanan Atatürk Spor Salonu, daha önce baştan aşağı yenilenmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Akdeniz Oyunları #izmir #yüzme tesisi #Alsancaktaki Atatürk Yüzme Havuzu
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