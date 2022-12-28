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Akıllanmıyorlar! İzmir'de 130 kişi yine yakalandı, ceza kesildi!

Akıllanmıyorlar! İzmir'de 130 kişi yine yakalandı, ceza kesildi!
28 Aralık 2022 Çarşamba 12:09

İzmir'de daha önce mühürlenen işletmeye yine baskın düzenlendi. Baskında kumar oynayan 130 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere para cezası kesildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Yaka ve Beşyol mahalleleriyle Menderes ilçesindeki Kısık Mahallesi'nde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen adreslerde, mühürlerin bozulup içeriye girildiği ve yine kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, adreslere düzenlediği baskında 130 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilere toplam 236 bin 470 lira ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

İş yeri sahipleri İ.A, A.Ç. ve N.Ö. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür bozmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kumar #para cezası
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